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Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов - РИА Новости, 23.05.2024
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10:24 23.05.2024 (обновлено: 10:53 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/borisov-1947819863.html
Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов
Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов - РИА Новости, 23.05.2024
Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов
Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:24
2024-05-23T10:53
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств к превращению космоса в арену возможных боевых действий", - сказал Борисов на встрече глав космических агентств стран-участниц БРИКС.Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала девять необходимых голосов из 15.
https://ria.ru/20240522/mo-1947732740.html
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космос - риа наука, роскосмос, земля, китай, юрий борисов (роскосмос), оон, брикс, россия, в мире
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Земля, Китай, Юрий Борисов (Роскосмос), ООН, БРИКС, Россия, В мире
Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов

Глава "Роскосмоса": ряд государств стремится накалить обстановку в космосе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств к превращению космоса в арену возможных боевых действий", - сказал Борисов на встрече глав космических агентств стран-участниц БРИКС.
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Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала девять необходимых голосов из 15.
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