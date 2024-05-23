https://ria.ru/20240523/borisov-1947819863.html

Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов

Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов - РИА Новости, 23.05.2024

Запад стремится превратить космос в арену боевых действий, заявил Борисов

Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:24

2024-05-23T10:24

2024-05-23T10:53

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств к превращению космоса в арену возможных боевых действий", - сказал Борисов на встрече глав космических агентств стран-участниц БРИКС.Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала девять необходимых голосов из 15.

https://ria.ru/20240522/mo-1947732740.html

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