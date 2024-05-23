https://ria.ru/20240523/boeing--1947861542.html

Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефекта, пишут СМИ

Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефекта, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефекта, пишут СМИ

Около 300 самолетов Boeing 777 потенциально могут взорваться из-за дефекта в электропроводке около топливных баков, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:35

2024-05-23T12:35

2024-05-23T12:35

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Около 300 самолетов Boeing 777 потенциально могут взорваться из-за дефекта в электропроводке около топливных баков, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на письменное предупреждение федерального управления гражданской авиации (FAA) США. "Проблема, связанная с коротким замыканием в самолётах компании модели 777, может привести к возгоранию топливных баков в крыльях самолёта и взрыву. Обнаруженный дефект свидетельствует, что ещё почти 300 самолётов Boeing могут быть под угрозой", - пишет издание. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, проверки в Boeing показали, что из-за неправильной установки электроники для рассеивания статического электричества в крыле самолёта модели Boeing 777 может образоваться электроразряд, который поразит находящиеся рядом элементы конструкции, включая топливный бак. "Это условие, если его не устранить, может привести к образованию очага возгорания в топливном баке и последующему пожару или взрыву", - цитирует издание документ компании. Как пишет газета, в FAA подсчитали, что для устранения неисправности в конструкции всех 292 подверженных риску самолетов Boeing нужно потратить менее 698 тысяч долларов, при том, что рыночная стоимость компании исчисляется миллиардами долларов. Издание отмечает, что FAA выпустила предупреждение в марте и предписывало Boeing ответить на него до 9 мая. Daily Mail подчеркивает, что неизвестно, отреагировали ли в компании на предупреждение. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В начале мая FAA начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что её сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

https://ria.ru/20240502/ssha-1943385723.html

https://ria.ru/20240418/boeing-1940735828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, анджей дуда, faa, boeing 777, boeing 737, boeing 787