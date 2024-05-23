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Роскосмос открыт к научной миссии с ядерным буксиром, заявил Блошенко - РИА Новости, 23.05.2024
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11:06 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bloshenko-1947831793.html
Роскосмос открыт к научной миссии с ядерным буксиром, заявил Блошенко
Роскосмос открыт к научной миссии с ядерным буксиром, заявил Блошенко - РИА Новости, 23.05.2024
Роскосмос открыт к научной миссии с ядерным буксиром, заявил Блошенко
"Роскосмос" открыт к реализации научной миссии в дальнем космосе с использованием ядерного буксира совместно с партнёрами по БРИКС, сообщил в четверг... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:06
2024-05-23T11:06
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Роскосмос" открыт к реализации научной миссии в дальнем космосе с использованием ядерного буксира совместно с партнёрами по БРИКС, сообщил в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко. "Россия продолжает работу над обеспечением следующего шага по покорению дальнего космоса. Как вы понимаете, полёты за миллионы километров от Земли потребуют уже совершенно другого уровня энергообеспечения, создания специальных космических буксиров мегаваттного класса мощности, таких, как транспортно-энергетический модуль с ядерной энергетической установкой, по которому сегодня ведутся работы в госкорпорации "Роскосмос", - сказал Блошенко на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве. Он уточнил, что такой модуль может применяться при "энергоёмких научных исследованиях в системе Юпитера", а также для парирования астероидной опасности. "Мы также открыты для совместной реализации научной миссии в дальнем космосе с нашими партнёрами по БРИКС", - добавил Блошенко.
https://ria.ru/20240522/pentagon-1947558746.html
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земля, москва, александр блошенко, роскосмос, брикс
Земля, Москва, Александр Блошенко, Роскосмос, БРИКС
Роскосмос открыт к научной миссии с ядерным буксиром, заявил Блошенко

Блошенко: Роскосмос открыт к научной миссии в дальнем космосе с партнерами БРИКС

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Роскосмос" открыт к реализации научной миссии в дальнем космосе с использованием ядерного буксира совместно с партнёрами по БРИКС, сообщил в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко.
"Россия продолжает работу над обеспечением следующего шага по покорению дальнего космоса. Как вы понимаете, полёты за миллионы километров от Земли потребуют уже совершенно другого уровня энергообеспечения, создания специальных космических буксиров мегаваттного класса мощности, таких, как транспортно-энергетический модуль с ядерной энергетической установкой, по которому сегодня ведутся работы в госкорпорации "Роскосмос", - сказал Блошенко на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве.
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Он уточнил, что такой модуль может применяться при "энергоёмких научных исследованиях в системе Юпитера", а также для парирования астероидной опасности.
"Мы также открыты для совместной реализации научной миссии в дальнем космосе с нашими партнёрами по БРИКС", - добавил Блошенко.
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