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Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 23.05.2024
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10:24 23.05.2024 (обновлено: 10:54 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/blinken-1947819778.html
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 23.05.2024
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России
США не могут внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:24
2024-05-23T10:54
в мире
россия
сша
украина
энтони блинкен
мария захарова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США не могут внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, трансляция велась на канале C-SPAN."Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — сказал он, комментируя вопрос о том, почему вашингтонская администрация не последовала призывам нынешних властей в Киеве и некоторых представителей западных государств и не включила Россию в такой перечень.Блинкен также выразил опасение, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами. Кроме того, подобные громкие заявления крайне затруднили бы процесс мирных переговоров России и Украины.В июне Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Москву" и причинить ей дополнительный экономический ущерб.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация такой инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в этом случае об отношениях между государствами можно забыть.Читайте в Дзен: НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела
https://ria.ru/20230516/terror-1872274508.html
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в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, мария захарова
В мире, Россия, США, Украина, Энтони Блинкен, Мария Захарова
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России

Блинкен отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США не могут внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, трансляция велась на канале C-SPAN.
"Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — сказал он, комментируя вопрос о том, почему вашингтонская администрация не последовала призывам нынешних властей в Киеве и некоторых представителей западных государств и не включила Россию в такой перечень.
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма
16 мая 2023, 22:52
Блинкен также выразил опасение, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами. Кроме того, подобные громкие заявления крайне затруднили бы процесс мирных переговоров России и Украины.
В июне Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Москву" и причинить ей дополнительный экономический ущерб.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация такой инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в этом случае об отношениях между государствами можно забыть.
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