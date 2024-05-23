Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России
Блинкен отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США не могут внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, трансляция велась на канале C-SPAN.
"Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — сказал он, комментируя вопрос о том, почему вашингтонская администрация не последовала призывам нынешних властей в Киеве и некоторых представителей западных государств и не включила Россию в такой перечень.
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Блинкен также выразил опасение, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами. Кроме того, подобные громкие заявления крайне затруднили бы процесс мирных переговоров России и Украины.
В июне Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Москву" и причинить ей дополнительный экономический ущерб.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация такой инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в этом случае об отношениях между государствами можно забыть.
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