https://ria.ru/20240523/blinken-1947819778.html

Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России

Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 23.05.2024

Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России

США не могут внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:24

2024-05-23T10:24

2024-05-23T10:54

в мире

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сша

украина

энтони блинкен

мария захарова

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США не могут внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, трансляция велась на канале C-SPAN."Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи", — сказал он, комментируя вопрос о том, почему вашингтонская администрация не последовала призывам нынешних властей в Киеве и некоторых представителей западных государств и не включила Россию в такой перечень.Блинкен также выразил опасение, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами. Кроме того, подобные громкие заявления крайне затруднили бы процесс мирных переговоров России и Украины.В июне Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Согласно задумке авторов, законопроект призван "еще больше изолировать Москву" и причинить ей дополнительный экономический ущерб.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация такой инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в этом случае об отношениях между государствами можно забыть.Читайте в Дзен: НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС"Загадка для НАТО". Россия повысила ставки до предела

https://ria.ru/20230516/terror-1872274508.html

https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, энтони блинкен, мария захарова