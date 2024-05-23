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ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС - РИА Новости, 23.05.2024
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15:30 23.05.2024
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ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС
ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС - РИА Новости, 23.05.2024
ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС
Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:30
2024-05-23T15:30
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян. "Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия". В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться. Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.
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экономика, россия, сша, европа, владимир путин, брикс, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, США, Европа, Владимир Путин, БРИКС, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Выставка-форум "Россия"
ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС

Аракелян: ЦБ прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка на полях
Уборка на полях - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян.
"Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия".
В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться.
Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияСШАЕвропаВладимир ПутинБРИКСМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Выставка-форум "Россия"
 
 
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