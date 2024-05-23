https://ria.ru/20240523/birzha-1947916729.html
ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС
ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС - РИА Новости, 23.05.2024
ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС
Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:30
2024-05-23T15:30
2024-05-23T15:30
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян. "Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия". В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться. Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.
https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html
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ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС
Аракелян: ЦБ прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС