https://ria.ru/20240523/birzha-1947916729.html

ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС

ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС - РИА Новости, 23.05.2024

ЦБ прорабатывает возможность создания зерновой биржи стран БРИКС

Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:30

2024-05-23T15:30

2024-05-23T15:30

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос создания зерновой биржи стран БРИКС, консультируется с Мосбиржей и участниками рынка, сказал начальник управления департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Михаил Аракелян. "Была инициатива по поводу создания торговой площадки в рамках стран БРИКС. Мы прорабатываем сейчас (инициативу - ред.), консультируемся с биржей, консультируемся с участниками", - сказал он на форуме "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия". В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Он отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, то они могут этим заинтересоваться. Путин тогда обратил внимание, что сейчас биржевые индексы формируются или в США, или в Европе - это несправедливо, потому что это влияет на ценообразование.

https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

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экономика, россия, сша, европа, владимир путин, брикс, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), выставка-форум "россия"