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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:47
2024-05-23T21:47
2024-05-23T23:19
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
владимир путин
белгород
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России."Около 21:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Это четвертый за день дрон, сбитый над регионом. Первые три беспилотника армии противника поразили около 12:30, 13:30 и 14:15 мск. Помимо этого, ВСУ обстреляли из РЗСО село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предварительно, пострадали пожилые мужчина и женщина. Кроме того, 14 частных домовладений получили повреждения. Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью