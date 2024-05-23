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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
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21:47 23.05.2024 (обновлено: 23:19 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1948012698.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:47
2024-05-23T23:19
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
владимир путин
белгород
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России."Около 21:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Это четвертый за день дрон, сбитый над регионом. Первые три беспилотника армии противника поразили около 12:30, 13:30 и 14:15 мск. Помимо этого, ВСУ обстреляли из РЗСО село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предварительно, пострадали пожилые мужчина и женщина. Кроме того, 14 частных домовладений получили повреждения. Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, владимир путин, белгород
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгород
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Около 21:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.
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Это четвертый за день дрон, сбитый над регионом. Первые три беспилотника армии противника поразили около 12:30, 13:30 и 14:15 мск.
Помимо этого, ВСУ обстреляли из РЗСО село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предварительно, пострадали пожилые мужчина и женщина. Кроме того, 14 частных домовладений получили повреждения.
Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгород
 
 
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