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Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА - РИА Новости, 23.05.2024
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14:55 23.05.2024 (обновлено: 15:02 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947903826.html
Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА
Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА - РИА Новости, 23.05.2024
Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА
Разрушений на земле от сбитого беспилотника в Елабужском районе Татарстана нет, сообщил глава района Рустем Нуриев. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:55
2024-05-23T15:02
елабужский район
россия
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Разрушений на земле от сбитого беспилотника в Елабужском районе Татарстана нет, сообщил глава района Рустем Нуриев. Росавиация сообщила в четверг, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск. Позднее временно была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска. Минобороны РФ сообщало, что около 14.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа - средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана. "По информации Минобороны РФ, сегодня средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет", - написал Нуриев в своем Telegram-канале. По его информации, оперативные службы и МЧС на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.
https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html
елабужский район
россия
казань
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елабужский район, россия, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Елабужский район, Россия, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА

Глава Елабужского района Нуриев: разрушений на земле от сбитого БПЛА нет

© Кадр видео из соцсетейБеспилотник в небе над Нижнекамском
Беспилотник в небе над Нижнекамском
© Кадр видео из соцсетей
Беспилотник в небе над Нижнекамском
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Разрушений на земле от сбитого беспилотника в Елабужском районе Татарстана нет, сообщил глава района Рустем Нуриев.
Росавиация сообщила в четверг, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск. Позднее временно была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.
Минобороны РФ сообщало, что около 14.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа - средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана.
"По информации Минобороны РФ, сегодня средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет", - написал Нуриев в своем Telegram-канале.
По его информации, оперативные службы и МЧС на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.
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Елабужский районРоссияКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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