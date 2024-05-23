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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 23.05.2024 (обновлено: 16:10 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947893814.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 23.05.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном
Российские военные сбили украинский дрон над Татарстаном, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:26
2024-05-23T16:10
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
елабужский район
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные сбили украинский дрон над Татарстаном, сообщили в пресс-службе Минобороны."Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в публикации.Глава Елабужского района Рустем Нуриев, в свою очередь, уточнил, что на земле нет разрушений от сбитого беспилотника.Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения для безопасности полетов, сообщала Росавиация.Это не первая попытка ВСУ атаковать Татарстан при помощи БПЛА. По данным Минобороны, на прошлой неделе ПВО уничтожила над регионом украинский беспилотник самолетного типа.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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россия
елабужский район
казань
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россия, безопасность, елабужский район, казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Елабужский район, Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные сбили украинский дрон над Татарстаном, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в публикации.
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Глава Елабужского района Рустем Нуриев, в свою очередь, уточнил, что на земле нет разрушений от сбитого беспилотника.
Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения для безопасности полетов, сообщала Росавиация.
Это не первая попытка ВСУ атаковать Татарстан при помощи БПЛА. По данным Минобороны, на прошлой неделе ПВО уничтожила над регионом украинский беспилотник самолетного типа.
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