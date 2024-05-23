https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947893814.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном - РИА Новости, 23.05.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном

Российские военные сбили украинский дрон над Татарстаном, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:26

2024-05-23T14:26

2024-05-23T16:10

специальная военная операция на украине

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безопасность

елабужский район

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные сбили украинский дрон над Татарстаном, сообщили в пресс-службе Минобороны."Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в публикации.Глава Елабужского района Рустем Нуриев, в свою очередь, уточнил, что на земле нет разрушений от сбитого беспилотника.Аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения для безопасности полетов, сообщала Росавиация.Это не первая попытка ВСУ атаковать Татарстан при помощи БПЛА. По данным Минобороны, на прошлой неделе ПВО уничтожила над регионом украинский беспилотник самолетного типа.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

россия

елабужский район

казань

нижнекамск

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россия, безопасность, елабужский район, казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)