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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:57
2024-05-23T13:57
2024-05-23T14:03
белгородская область
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать третьего мая около 13.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО: ПВО над Белгородской областью уничтожила украинский БПЛА