https://ria.ru/20240523/belgrad-1947848853.html

Диписточник прокомментировал контакты Белграда с представителями Киева

Диписточник прокомментировал контакты Белграда с представителями Киева - РИА Новости, 23.05.2024

Диписточник прокомментировал контакты Белграда с представителями Киева

Недавние контакты официального Белграда с представителями киевского режима - попытки совместить несовместимое, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:59

2024-05-23T11:59

2024-05-23T12:28

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Недавние контакты официального Белграда с представителями киевского режима - попытки совместить несовместимое, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.Отвечая на просьбу прокомментировать имевшие в последнее время место контакты официального Белграда с представителями киевского режима, вызвавшие многочисленные эмоционально окрашенные отклики среди общественности как в Сербии, так и России, он указал, что "понятно, исторические и политические предпосылки, географическое положение Сербии подсказывают Белграду искать свое будущее в "европейской семье""."На практике это значит сближение с ЕС, который сросся уже реально с НАТО", - добавил собеседник. "При этом небезызвестно, насколько у сербов развито чувство самостоятельности. Ими непросто воспринимаются чужие рецепты, в особенности, когда те вступают в противоречие с национальными интересами, вынуждают поступиться принципами и, наконец, ущемляют гордость", - пояснил он. По словам дипсточника, "последнее относится к проблеме Косово и Метохии (южной сербской провинции), которую Запад руками местных албанских сепаратистов фактически оторвал от Сербии, требуя от нее признать данные "новые реалии"."Он подчеркнул, что "сербам сложно найти плечо, на которое можно было бы опереться в поисках своего места на континенте и в мире. В действительности, Россия десятилетиями остается одним из немногих факторов, не позволяющих внешним силам разорвать Сербию на части"."Противоречия, которые вынуждают официальный Белград искать ответы на вызовы, особенно остры в нынешних условиях, когда между сторонниками западной гегемонии и приверженцами многополярности, среди которых Россия играет ведущую роль, очевиден водораздел", - добавил собеседник. Он считает, что, "практически, власти Сербии ставят перед жестким выбором между подлинно суверенным курсом и присоединением к лагерю врагов России, полностью лишая пространства для маневров"."Отсюда и попытки совместить несовместимое, компенсировать естественные и тесные взаимоотношения на Востоке, в том числе с официальными Москвой и Пекином, неуклюжими реверансами в адрес киевского режима и его опекунов", - подчеркнул он.По словам диписточника, "примечательно, что совсем последнее дело, когда упомянутая активность некоторых сил начинает напоминать судорожный поиск искусственных причин для "обиды" на Россию". "Это и разговоры о "предательстве", когда уже ничего не остается, кроме как согласиться с грабительским изъятием Косово, а, заодно, и примкнуть к антироссийски настроенной стае", - заметил он."В заключение стоит отметить, что знакомство с глубинной историей российско-сербских отношений дает шанс оптимизму", - указал источник. "С трудом верится в то, что друзья в Сербии откликнутся на приглашение к подобной дешевой игре, потому что в этой части Балкан по-прежнему сильны традиции свободы, чести и достоинства", - заключил он.

https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

https://ria.ru/20240228/vuchich-1930097700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), киев, украина, россия, москва