Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород
Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько целей, пострадавших нет
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Система ПВО отразила очередную атаку ВСУ на Белгород, сбитые снаряды упали на территории двух детских лагерей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.
В 05:54 в областном центре запустили сирены ракетной опасности. Как передавал корреспондент РИА Новости, в центре города прогремели две серии взрывов.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор. Он уточнил, что в одном лагере получила повреждена хозпостройка, а в другом — поле стадиона. Кроме того, на площади 50 квадратных метров загорелась сухая трава.
В селе Таврово Белгородского района в трех частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы, на территории двух домовладений осколки повредили кровли гаражей. Пострадал один автомобиль. В поселке Дубовое пробило кровлю частного дома.
Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным атакам подвергается Белгородская область. Как заявил президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.