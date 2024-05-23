https://ria.ru/20240523/belgorod-1947797123.html

Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород

Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород - РИА Новости, 23.05.2024

Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород

Система ПВО отразила очередную атаку ВСУ на Белгород, сбитые снаряды упали на территории двух детских лагерей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:17

2024-05-23T07:17

2024-05-23T09:54

белгород

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Система ПВО отразила очередную атаку ВСУ на Белгород, сбитые снаряды упали на территории двух детских лагерей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. В 05:54 в областном центре запустили сирены ракетной опасности. Как передавал корреспондент РИА Новости, в центре города прогремели две серии взрывов.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор. Он уточнил, что в одном лагере получила повреждена хозпостройка, а в другом — поле стадиона. Кроме того, на площади 50 квадратных метров загорелась сухая трава.В селе Таврово Белгородского района в трех частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы, на территории двух домовладений осколки повредили кровли гаражей. Пострадал один автомобиль. В поселке Дубовое пробило кровлю частного дома.Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным атакам подвергается Белгородская область. Как заявил президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html

https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html

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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины