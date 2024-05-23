https://ria.ru/20240523/belgorod-1947792725.html
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов - РИА Новости, 23.05.2024
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов
Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:16
2024-05-23T06:16
2024-05-23T09:38
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БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.Ранее, за 15 минут до произошедшего, в городе была запущена сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов
В Белгороде на фоне тревоги прогремела новая серия из двух десятков взрывов
БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.
В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.
Ранее, за 15 минут до произошедшего, в городе была запущена сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.