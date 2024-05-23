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В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 23.05.2024 (обновлено: 09:38 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/belgorod-1947792725.html
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов - РИА Новости, 23.05.2024
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов
Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T06:16
2024-05-23T09:38
специальная военная операция на украине
белгород
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БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.Ранее, за 15 минут до произошедшего, в городе была запущена сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов

В Белгороде на фоне тревоги прогремела новая серия из двух десятков взрывов

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.
В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ
21 мая, 19:14
Ранее, за 15 минут до произошедшего, в городе была запущена сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгород
 
 
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