https://ria.ru/20240523/belgorod-1947792725.html

В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов

В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов - РИА Новости, 23.05.2024

В центре Белгорода прогремела новая серия из двух десятков взрывов

Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T06:16

2024-05-23T06:16

2024-05-23T09:38

специальная военная операция на украине

белгород

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БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности, передаёт корреспондент РИА Новости.В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.Ранее, за 15 минут до произошедшего, в городе была запущена сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.

https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html

белгород

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