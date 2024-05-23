https://ria.ru/20240523/belgorod-1947791784.html

В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

В центре Белгорода прогремели десятки взрывов - РИА Новости, 23.05.2024

В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

Серия взрывов прогремела утром в четверг в центре Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:58

2024-05-23T05:58

2024-05-23T09:39

специальная военная операция на украине

белгород

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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Серия взрывов прогремела утром в четверг в центре Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил корреспондент РИА Новости.Череда взрывов на фоне работающей сирены была слышна в районе центральной площади Белгорода.Спустя 15 минут в городе прогремела еще одна серия из двух десятков взрывов.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html

белгород

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белгород