https://ria.ru/20240523/belgorod-1947791784.html
В центре Белгорода прогремели десятки взрывов
В центре Белгорода прогремели десятки взрывов - РИА Новости, 23.05.2024
В центре Белгорода прогремели десятки взрывов
Серия взрывов прогремела утром в четверг в центре Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:58
2024-05-23T05:58
2024-05-23T09:39
специальная военная операция на украине
белгород
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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Серия взрывов прогремела утром в четверг в центре Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил корреспондент РИА Новости.Череда взрывов на фоне работающей сирены была слышна в районе центральной площади Белгорода.Спустя 15 минут в городе прогремела еще одна серия из двух десятков взрывов.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В центре Белгорода прогремели десятки взрывов
В центре Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов