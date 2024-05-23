https://ria.ru/20240523/bayden-1947855661.html

Байден наделит Кению новым статусом

Байден наделит Кению новым статусом - РИА Новости, 23.05.2024

Байден наделит Кению новым статусом

Президент Джо Байден планирует наделить Кению статусом одного из основных союзников США, не входящих в НАТО, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:19

2024-05-23T12:19

2024-05-23T12:43

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент Джо Байден планирует наделить Кению статусом одного из основных союзников США, не входящих в НАТО, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "В рамках шага по признанию того, что Кения уже является нашим глобальным партнером, президент Байден проинформирует конгресс о том, что намерен наделить Кению статусом основного союзника США вне НАТО", — сказал он по случаю визита кенийского президента Уильяма Руто в Вашингтон. Как отметил чиновник, присвоение Кении нового статуса знаменует ее трансформацию из партнера США по региональным вопросам в партнера по глобальным вопросам.Статус основного союзника вне НАТО присваивается близким партнерам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.

https://ria.ru/20240522/ssha-1947740732.html

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кения

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в мире, сша, кения, вашингтон (штат), джо байден, нато