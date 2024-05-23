https://ria.ru/20240523/bayden-1947855661.html
Байден наделит Кению новым статусом
Байден наделит Кению новым статусом - РИА Новости, 23.05.2024
Байден наделит Кению новым статусом
Президент Джо Байден планирует наделить Кению статусом одного из основных союзников США, не входящих в НАТО, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:19
2024-05-23T12:19
2024-05-23T12:43
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент Джо Байден планирует наделить Кению статусом одного из основных союзников США, не входящих в НАТО, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "В рамках шага по признанию того, что Кения уже является нашим глобальным партнером, президент Байден проинформирует конгресс о том, что намерен наделить Кению статусом основного союзника США вне НАТО", — сказал он по случаю визита кенийского президента Уильяма Руто в Вашингтон. Как отметил чиновник, присвоение Кении нового статуса знаменует ее трансформацию из партнера США по региональным вопросам в партнера по глобальным вопросам.Статус основного союзника вне НАТО присваивается близким партнерам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.
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в мире, сша, кения, вашингтон (штат), джо байден, нато
В мире, США, Кения, Вашингтон (штат), Джо Байден, НАТО
Байден наделит Кению новым статусом
Байден наделит Кению статусом одного из основных союзников США вне НАТО
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент Джо Байден планирует наделить Кению статусом одного из основных союзников США, не входящих в НАТО, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"В рамках шага по признанию того, что Кения уже является нашим глобальным партнером, президент Байден проинформирует конгресс о том, что намерен наделить Кению статусом основного союзника США вне НАТО", — сказал он по случаю визита кенийского президента Уильяма Руто в Вашингтон.
Как отметил чиновник, присвоение Кении нового статуса знаменует ее трансформацию из партнера США по региональным вопросам в партнера по глобальным вопросам.
Статус основного союзника вне НАТО присваивается близким партнерам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.