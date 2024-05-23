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Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство - РИА Новости, 23.05.2024
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16:43 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947950578.html
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство - РИА Новости, 23.05.2024
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:43
2024-05-23T16:43
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владимир путин
хамад бен иса аль халифа
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда. Король Бахрейна прибыл в Россию в среду. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня в ходе переговоров с президентом Путиным поблагодарил его за приглашение посетить вашу страну, а также за оказанное гостеприимство. Я вижу, что вся Москва приветствует наш визит. Безусловно, такие вещи никогда не забываются", - сказал король на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. -0-
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россия, бахрейн, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Бахрейн, Москва, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство

Король Бахрейна заявил, что прием в Москве останется в его памяти навсегда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда.
Король Бахрейна прибыл в Россию в среду. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня в ходе переговоров с президентом Путиным поблагодарил его за приглашение посетить вашу страну, а также за оказанное гостеприимство. Я вижу, что вся Москва приветствует наш визит. Безусловно, такие вещи никогда не забываются", - сказал король на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. -0-
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань
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РоссияБахрейнМоскваВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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