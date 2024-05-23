https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947950578.html

Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство

Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство - РИА Новости, 23.05.2024

Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:43

2024-05-23T16:43

2024-05-23T16:43

россия

бахрейн

москва

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хамад бен иса аль халифа

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда. Король Бахрейна прибыл в Россию в среду. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня в ходе переговоров с президентом Путиным поблагодарил его за приглашение посетить вашу страну, а также за оказанное гостеприимство. Я вижу, что вся Москва приветствует наш визит. Безусловно, такие вещи никогда не забываются", - сказал король на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. -0-

https://ria.ru/20240523/sammit-1947945741.html

россия

бахрейн

москва

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россия, бахрейн, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, валентина матвиенко, совет федерации рф