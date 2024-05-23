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Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство - РИА Новости, 23.05.2024
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:43
2024-05-23T16:43
2024-05-23T16:43
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в Москве с визитом, отметил местное гостеприимство и заявил, что оно останется в памяти навсегда. Король Бахрейна прибыл в Россию в среду. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня в ходе переговоров с президентом Путиным поблагодарил его за приглашение посетить вашу страну, а также за оказанное гостеприимство. Я вижу, что вся Москва приветствует наш визит. Безусловно, такие вещи никогда не забываются", - сказал король на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. -0-
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россия, бахрейн, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Бахрейн, Москва, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство
Король Бахрейна заявил, что прием в Москве останется в его памяти навсегда