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Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета - РИА Новости, 23.05.2024
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10:06 23.05.2024 (обновлено: 14:51 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bak-1947815999.html
Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета
Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета - РИА Новости, 23.05.2024
Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета
Польский истребитель МиГ-29, совершавший тренировочный полет, потерял топливный бак над населенным пунктом, сообщило генеральное командование Вооруженных сил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:06
2024-05-23T14:51
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ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польский истребитель МиГ-29, совершавший тренировочный полет, потерял топливный бак над населенным пунктом, сообщило генеральное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х. "Во время тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак", — говорится в заявлении. Инцидент произошел в районе Курова-Браневского. Командование уточнило, что цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий. При этом никто не пострадал.По предварительным данным, действия пилотов соответствовали установленным процедурам. Обстоятельства и причины произошедшего установит Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.Самолеты МиГ-29 стоят на вооружении ВВС Польши. В прошлом году президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву 14 машин из своего парка, а себе оставит экземпляры, прошедшие модернизацию и доведенные до стандартов НАТО
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в мире, польша, миг-29
В мире, Польша, МиГ-29
Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета

Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время тренировочного полета

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польский истребитель МиГ-29, совершавший тренировочный полет, потерял топливный бак над населенным пунктом, сообщило генеральное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
"Во время тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел в районе Курова-Браневского. Командование уточнило, что цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий. При этом никто не пострадал.
По предварительным данным, действия пилотов соответствовали установленным процедурам. Обстоятельства и причины произошедшего установит Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Самолеты МиГ-29 стоят на вооружении ВВС Польши. В прошлом году президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву 14 машин из своего парка, а себе оставит экземпляры, прошедшие модернизацию и доведенные до стандартов НАТО
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