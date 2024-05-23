https://ria.ru/20240523/bak-1947815999.html

Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета

Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета - РИА Новости, 23.05.2024

Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета

Польский истребитель МиГ-29, совершавший тренировочный полет, потерял топливный бак над населенным пунктом, сообщило генеральное командование Вооруженных сил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:06

2024-05-23T10:06

2024-05-23T14:51

в мире

польша

миг-29

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ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польский истребитель МиГ-29, совершавший тренировочный полет, потерял топливный бак над населенным пунктом, сообщило генеральное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х. "Во время тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак", — говорится в заявлении. Инцидент произошел в районе Курова-Браневского. Командование уточнило, что цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий. При этом никто не пострадал.По предварительным данным, действия пилотов соответствовали установленным процедурам. Обстоятельства и причины произошедшего установит Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.Самолеты МиГ-29 стоят на вооружении ВВС Польши. В прошлом году президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву 14 машин из своего парка, а себе оставит экземпляры, прошедшие модернизацию и доведенные до стандартов НАТО

https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html

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в мире, польша, миг-29