https://ria.ru/20240523/aurus-1947818935.html
Стало известно, когда начнется серийное производство обновленного Aurus
Стало известно, когда начнется серийное производство обновленного Aurus - РИА Новости, 23.05.2024
Стало известно, когда начнется серийное производство обновленного Aurus
Серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:21
2024-05-23T10:21
2024-05-23T10:21
экономика
россия
елабуга
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ. "Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос. Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении. Первый лимузин в обновленной версии был представлен на инаугурации президента РФ. Нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров ранее говорил, что продажи новинки начнутся в 2025 году. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
https://ria.ru/20240508/aurus-1944569132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, елабуга, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Россия, Елабуга, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Стало известно, когда начнется серийное производство обновленного Aurus
Серийное производство обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Серийное производство рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении. Первый лимузин в обновленной версии был представлен на инаугурации президента РФ. Нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров ранее говорил, что продажи новинки начнутся в 2025 году.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".