МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США
Воробьева: Россия разъясняет партнерам в АТР риски военизации с подачи США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия разъясняет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) риски военизации с подачи США и союзников, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Последовательно разъясняем партнерам деструктивный характер таких "инициатив" для безопасности и стабильности АТР", - сказала Воробьева.
Дипломат отметила, что Штаты и их союзники встали на путь милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и формирования там системы сдерживания на идеологизированной конфронтационной основе. В регионе сознательно провоцируются внутренние конфликты, создаются закрытые структуры типа AUKUS и QUAD, в эти альянсы пытаются вовлечь и страны АСЕАН.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.
За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".