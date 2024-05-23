https://ria.ru/20240523/atr-1947827104.html

МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США

МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США - РИА Новости, 23.05.2024

МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США

Россия разъясняет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) риски военизации с подачи США и союзников, заявила в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:53

2024-05-23T10:53

2024-05-23T10:53

сша

филиппины

вашингтон (штат)

людмила воробьева

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия разъясняет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) риски военизации с подачи США и союзников, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Последовательно разъясняем партнерам деструктивный характер таких "инициатив" для безопасности и стабильности АТР", - сказала Воробьева. Дипломат отметила, что Штаты и их союзники встали на путь милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и формирования там системы сдерживания на идеологизированной конфронтационной основе. В регионе сознательно провоцируются внутренние конфликты, создаются закрытые структуры типа AUKUS и QUAD, в эти альянсы пытаются вовлечь и страны АСЕАН. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".

https://ria.ru/20240410/rakety-1939173755.html

https://ria.ru/20240411/mid-1939367355.html

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филиппины

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

сша, филиппины, вашингтон (штат), людмила воробьева, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире