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МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США - РИА Новости, 23.05.2024
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10:53 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/atr-1947827104.html
МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США
МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США - РИА Новости, 23.05.2024
МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США
Россия разъясняет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) риски военизации с подачи США и союзников, заявила в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:53
2024-05-23T10:53
сша
филиппины
вашингтон (штат)
людмила воробьева
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия разъясняет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) риски военизации с подачи США и союзников, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Последовательно разъясняем партнерам деструктивный характер таких "инициатив" для безопасности и стабильности АТР", - сказала Воробьева. Дипломат отметила, что Штаты и их союзники встали на путь милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и формирования там системы сдерживания на идеологизированной конфронтационной основе. В регионе сознательно провоцируются внутренние конфликты, создаются закрытые структуры типа AUKUS и QUAD, в эти альянсы пытаются вовлечь и страны АСЕАН. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".
https://ria.ru/20240410/rakety-1939173755.html
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сша, филиппины, вашингтон (штат), людмила воробьева, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
США, Филиппины, Вашингтон (штат), Людмила Воробьева, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД предупредил о рисках военизации АТР с подачи США

Воробьева: Россия разъясняет партнерам в АТР риски военизации с подачи США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия разъясняет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) риски военизации с подачи США и союзников, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Последовательно разъясняем партнерам деструктивный характер таких "инициатив" для безопасности и стабильности АТР", - сказала Воробьева.
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Дипломат отметила, что Штаты и их союзники встали на путь милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и формирования там системы сдерживания на идеологизированной конфронтационной основе. В регионе сознательно провоцируются внутренние конфликты, создаются закрытые структуры типа AUKUS и QUAD, в эти альянсы пытаются вовлечь и страны АСЕАН.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.
За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".
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