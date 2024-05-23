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В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе - РИА Новости, 23.05.2024
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10:58 23.05.2024 (обновлено: 12:28 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/astroalert-1947829170.html
В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе
В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе - РИА Новости, 23.05.2024
В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе
Объект, который заметили жители Ставропольского края в ночном небе, предположительно был спутником Starlink-2653, говорится в Telegram-канале объединения... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:58
2024-05-23T12:28
космос - риа наука
ставропольский край
архыз
краснодарский край
илон маск
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ПЯТИГОРСК, 23 мая — РИА Новости. Объект, который заметили жители Ставропольского края в ночном небе, предположительно был спутником Starlink-2653, говорится в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза. Минувшей ночью в соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным объектом, летящим в ночном небе над Ставропольем, Карачаево-Черкесией, Краснодарским краем и Калмыкией. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни наблюдатели предположили, это падение метеорита или кометы, другие — что увидели спутник или "вражеский объект". Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости. "Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря", — рассказали специалисты. Прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21:52 мск, но это произошло на час раньше. По мнению астрономов, время изменилось с учетом максимума солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли раздувается.
https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html
ставропольский край
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космос - риа наука, ставропольский край, архыз, краснодарский край, илон маск
Космос - РИА Наука, Ставропольский край, Архыз, Краснодарский край, Илон Маск
В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе

AstroAlert: ночью в небе над Ставропольем заметили спутник Маска Starlink-2653

© Кадр видео из соцсетейОбъект в небе над Ставропольским краем
Объект в небе над Ставропольским краем
© Кадр видео из соцсетей
Объект в небе над Ставропольским краем
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 мая — РИА Новости. Объект, который заметили жители Ставропольского края в ночном небе, предположительно был спутником Starlink-2653, говорится в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза.
Минувшей ночью в соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным объектом, летящим в ночном небе над Ставропольем, Карачаево-Черкесией, Краснодарским краем и Калмыкией. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни наблюдатели предположили, это падение метеорита или кометы, другие — что увидели спутник или "вражеский объект". Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости.
"Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря", — рассказали специалисты.
Прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21:52 мск, но это произошло на час раньше. По мнению астрономов, время изменилось с учетом максимума солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли раздувается.
Внеземная жизнь - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО
8 марта, 21:17
 
Космос - РИА НаукаСтавропольский крайАрхызКраснодарский крайИлон Маск
 
 
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