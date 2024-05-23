https://ria.ru/20240523/astroalert-1947829170.html

В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе

В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе - РИА Новости, 23.05.2024

В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе

Объект, который заметили жители Ставропольского края в ночном небе, предположительно был спутником Starlink-2653, говорится в Telegram-канале объединения... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:58

2024-05-23T10:58

2024-05-23T12:28

космос - риа наука

ставропольский край

архыз

краснодарский край

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947835636_0:433:1000:996_1920x0_80_0_0_619e11d620975a2a5814bf9bfcd3f928.jpg

ПЯТИГОРСК, 23 мая — РИА Новости. Объект, который заметили жители Ставропольского края в ночном небе, предположительно был спутником Starlink-2653, говорится в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза. Минувшей ночью в соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным объектом, летящим в ночном небе над Ставропольем, Карачаево-Черкесией, Краснодарским краем и Калмыкией. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни наблюдатели предположили, это падение метеорита или кометы, другие — что увидели спутник или "вражеский объект". Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости. "Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря", — рассказали специалисты. Прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21:52 мск, но это произошло на час раньше. По мнению астрономов, время изменилось с учетом максимума солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли раздувается.

https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html

ставропольский край

архыз

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, ставропольский край, архыз, краснодарский край, илон маск