В Ставропольском крае заметили таинственный объект в небе
AstroAlert: ночью в небе над Ставропольем заметили спутник Маска Starlink-2653
© Кадр видео из соцсетейОбъект в небе над Ставропольским краем
© Кадр видео из соцсетей
Объект в небе над Ставропольским краем
ПЯТИГОРСК, 23 мая — РИА Новости. Объект, который заметили жители Ставропольского края в ночном небе, предположительно был спутником Starlink-2653, говорится в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза.
Минувшей ночью в соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным объектом, летящим в ночном небе над Ставропольем, Карачаево-Черкесией, Краснодарским краем и Калмыкией. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни наблюдатели предположили, это падение метеорита или кометы, другие — что увидели спутник или "вражеский объект". Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости.
"Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря", — рассказали специалисты.
Прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21:52 мск, но это произошло на час раньше. По мнению астрономов, время изменилось с учетом максимума солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли раздувается.
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