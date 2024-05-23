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В Москве арестовали экс-замначальника отдела судебных приставов - РИА Новости, 23.05.2024
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17:04 23.05.2024 (обновлено: 17:05 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/arest-1947957499.html
В Москве арестовали экс-замначальника отдела судебных приставов
В Москве арестовали экс-замначальника отдела судебных приставов - РИА Новости, 23.05.2024
В Москве арестовали экс-замначальника отдела судебных приставов
Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника Савеловского отдела судебных приставов за хищение 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:04
2024-05-23T17:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника Савеловского отдела судебных приставов за хищение 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Доеву Владимиру Казбековичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 21 июля", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили в суде, Доев в составе организованной группы изготовил и предоставил в Савеловский отдел судебных приставов поддельные определения суда, содержащие ложную информацию о приостановлении исполнительного производства, а затем ложную информацию о процессуальном правопреемстве. Доев, используя служебное положение, вынес постановление о замене лиц в исполнительном производстве. "Доев и иные лица совершили присвоение денежных средств на сумму более 40 млн рублей, чем нанесли имущественный ущерб главному управлению Федеральной службы судебных приставов г. Москвы", - указали в инстанции. За присвоение или растрату в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали экс-замначальника отдела судебных приставов

Суд арестовал бывшего замначальника Савеловского отдела судебных приставов Доева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника Савеловского отдела судебных приставов за хищение 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Доеву Владимиру Казбековичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 21 июля", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в суде, Доев в составе организованной группы изготовил и предоставил в Савеловский отдел судебных приставов поддельные определения суда, содержащие ложную информацию о приостановлении исполнительного производства, а затем ложную информацию о процессуальном правопреемстве. Доев, используя служебное положение, вынес постановление о замене лиц в исполнительном производстве.
"Доев и иные лица совершили присвоение денежных средств на сумму более 40 млн рублей, чем нанесли имущественный ущерб главному управлению Федеральной службы судебных приставов г. Москвы", - указали в инстанции.
За присвоение или растрату в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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