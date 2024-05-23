https://ria.ru/20240523/antonov-1947785453.html

Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России

Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России - РИА Новости, 23.05.2024

Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России

Призывы американских политиков позволить Украине применять американское оружие по территории России безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт, заявил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T03:15

2024-05-23T03:15

2024-05-23T03:32

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Призывы американских политиков позволить Украине применять американское оружие по территории России безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Подобные провокационные заявления — крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", — говорится в комментарии Антонова, который распространила дипмиссия.Как отметил посол, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России", регулярно применяя для этого "смертоносную продукцию ВПК НАТО"."Желание после озвученных, в том числе сегодня, лозунгов американских политиков одно — ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают наши Вооруженные Силы, демонстрирующие героические победы на фронте", — сказал дипломат.Вашингтон реагирует истерикой на успехи российских военных в ходе СВО, а для Киева главной целью является спровоцировать столкновение России и НАТО, считает Антонов."Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ", — заключил посол.Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по российской территории.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.

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https://ria.ru/20240523/ssha-1947776769.html

https://ria.ru/20240523/polsha-1947781579.html

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в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов, нато, вооруженные силы рф, вашингтон (штат)