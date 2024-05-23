https://ria.ru/20240523/andreevka-1947870189.html

Российские военные освободили Андреевку в ДНР

Российские военные освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 23.05.2024

Российские военные освободили Андреевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:04

2024-05-23T13:04

2024-05-23T13:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

клещеевка

луганская народная республика

вооруженные силы рф

константиновка

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.Всего Киев потерял в боях на этом направлении более 490 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку "Гиацинт-Б", четыре гаубицы Д-20 и орудие L-119. Андреевка — третий освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html

донецкая народная республика

клещеевка

луганская народная республика

константиновка

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, клещеевка, луганская народная республика, вооруженные силы рф, константиновка, киев