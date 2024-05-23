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Российские военные освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 23.05.2024 (обновлено: 13:39 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/andreevka-1947870189.html
Российские военные освободили Андреевку в ДНР
Российские военные освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 23.05.2024
Российские военные освободили Андреевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:04
2024-05-23T13:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
клещеевка
луганская народная республика
вооруженные силы рф
константиновка
киев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.Всего Киев потерял в боях на этом направлении более 490 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку "Гиацинт-Б", четыре гаубицы Д-20 и орудие L-119. Андреевка — третий освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html
донецкая народная республика
клещеевка
луганская народная республика
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донецкая народная республика, клещеевка, луганская народная республика, вооруженные силы рф, константиновка, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Константиновка, Киев
Российские военные освободили Андреевку в ДНР

МО РФ: подразделения Южной группировки войск освободили Андреевку в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденное село Андреевка в ДНР
Освобожденное село Андреевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Андреевка в ДНР

Андреевка — село к юго-западу от Артемовска. Накануне военное ведомство рассказало об освобождении населенного пункта Клещеевка на этом же участке фронта. Контроль над ними позволяет ВС России продвигаться южнее дороги к Часову Яру.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.
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Всего Киев потерял в боях на этом направлении более 490 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку "Гиацинт-Б", четыре гаубицы Д-20 и орудие L-119.
Андреевка — третий освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФКонстантиновкаКиев
 
 
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