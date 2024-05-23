Российские военные освободили Андреевку в ДНР
МО РФ: подразделения Южной группировки войск освободили Андреевку в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденное село Андреевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Андреевка в ДНР
Андреевка — село к юго-западу от Артемовска. Накануне военное ведомство рассказало об освобождении населенного пункта Клещеевка на этом же участке фронта. Контроль над ними позволяет ВС России продвигаться южнее дороги к Часову Яру.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.
Всего Киев потерял в боях на этом направлении более 490 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку "Гиацинт-Б", четыре гаубицы Д-20 и орудие L-119.
Андреевка — третий освобожденный российской армией населенный пункт с начала недели. В понедельник Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Белогоровка у западных границ ЛНР, что дает возможность продвигаться к Северску.
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