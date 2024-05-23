https://ria.ru/20240523/aeroflot-1947797338.html
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов - РИА Новости, 23.05.2024
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов
Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:21
2024-05-23T07:21
2024-05-23T07:21
москва
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала интеграции и разработки большого количества IT-программ, рассказал РИА Новости замглавы авиакомпании Антон Мацкевич в кулуарах ЦИПР. "С 1 июня у нас стартует программа "Шаттл" между Питером и Москвой. Это связано с тем, что были технологические работы, связанные с запуском этой системы - это через каждые 15 минут фактический рейс между Питером и Москвой, если вы раньше прилетаете в аэропорт, вы можете без всяких штрафов пересесть на ближайший к вам рейс. Вся эта история потребовала интеграции и разработки достаточно большого количества IT-релизов", - ответил он на вопрос о причине небольшого сбоя на сайте в мае. Мацкевич добавил, что также для новой программы была необходима увязка с системой бронирования. Ранее АТОР в своем Telegram-канале сообщал, что сайт "Аэрофлота" не справился с продажей билетов между Санкт-Петербургом и Москвой. При попытке приобрести билет из одной столицы в другую появлялось уведомление об увеличении времени ожидания выполнения запроса из-за большого объема предложений.
https://ria.ru/20240514/aeroflot-1945784383.html
https://ria.ru/20240508/aeroflot-1944600019.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), санкт-петербург
Москва, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Санкт-Петербург
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов
"Аэрофлот": сбой при покупке билетов был связан с внедрением программы "Шаттл"