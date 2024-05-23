Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/aeroflot-1947797338.html
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов - РИА Новости, 23.05.2024
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов
Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:21
2024-05-23T07:21
москва
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала интеграции и разработки большого количества IT-программ, рассказал РИА Новости замглавы авиакомпании Антон Мацкевич в кулуарах ЦИПР. "С 1 июня у нас стартует программа "Шаттл" между Питером и Москвой. Это связано с тем, что были технологические работы, связанные с запуском этой системы - это через каждые 15 минут фактический рейс между Питером и Москвой, если вы раньше прилетаете в аэропорт, вы можете без всяких штрафов пересесть на ближайший к вам рейс. Вся эта история потребовала интеграции и разработки достаточно большого количества IT-релизов", - ответил он на вопрос о причине небольшого сбоя на сайте в мае. Мацкевич добавил, что также для новой программы была необходима увязка с системой бронирования. Ранее АТОР в своем Telegram-канале сообщал, что сайт "Аэрофлота" не справился с продажей билетов между Санкт-Петербургом и Москвой. При попытке приобрести билет из одной столицы в другую появлялось уведомление об увеличении времени ожидания выполнения запроса из-за большого объема предложений.
https://ria.ru/20240514/aeroflot-1945784383.html
https://ria.ru/20240508/aeroflot-1944600019.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), санкт-петербург
Москва, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Санкт-Петербург
В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов

"Аэрофлот": сбой при покупке билетов был связан с внедрением программы "Шаттл"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала интеграции и разработки большого количества IT-программ, рассказал РИА Новости замглавы авиакомпании Антон Мацкевич в кулуарах ЦИПР.
"С 1 июня у нас стартует программа "Шаттл" между Питером и Москвой. Это связано с тем, что были технологические работы, связанные с запуском этой системы - это через каждые 15 минут фактический рейс между Питером и Москвой, если вы раньше прилетаете в аэропорт, вы можете без всяких штрафов пересесть на ближайший к вам рейс. Вся эта история потребовала интеграции и разработки достаточно большого количества IT-релизов", - ответил он на вопрос о причине небольшого сбоя на сайте в мае.
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей
14 мая, 10:09
Мацкевич добавил, что также для новой программы была необходима увязка с системой бронирования.
Ранее АТОР в своем Telegram-канале сообщал, что сайт "Аэрофлота" не справился с продажей билетов между Санкт-Петербургом и Москвой. При попытке приобрести билет из одной столицы в другую появлялось уведомление об увеличении времени ожидания выполнения запроса из-за большого объема предложений.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Аэрофлот" летом будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Казань
8 мая, 10:16
 
МоскваАэрофлотАссоциация туроператоров России (АТОР)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала