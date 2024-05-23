https://ria.ru/20240523/aeroflot-1947797338.html

В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов

В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов - РИА Новости, 23.05.2024

В "Аэрофлоте" назвали причину сбоя при покупке билетов

Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:21

2024-05-23T07:21

2024-05-23T07:21

москва

аэрофлот

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санкт-петербург

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Небольшие технические сложности с приобретением билетов на сайте "Аэрофлота" в мае были связаны с внедрением новой программы "Шаттл", которая потребовала интеграции и разработки большого количества IT-программ, рассказал РИА Новости замглавы авиакомпании Антон Мацкевич в кулуарах ЦИПР. "С 1 июня у нас стартует программа "Шаттл" между Питером и Москвой. Это связано с тем, что были технологические работы, связанные с запуском этой системы - это через каждые 15 минут фактический рейс между Питером и Москвой, если вы раньше прилетаете в аэропорт, вы можете без всяких штрафов пересесть на ближайший к вам рейс. Вся эта история потребовала интеграции и разработки достаточно большого количества IT-релизов", - ответил он на вопрос о причине небольшого сбоя на сайте в мае. Мацкевич добавил, что также для новой программы была необходима увязка с системой бронирования. Ранее АТОР в своем Telegram-канале сообщал, что сайт "Аэрофлота" не справился с продажей билетов между Санкт-Петербургом и Москвой. При попытке приобрести билет из одной столицы в другую появлялось уведомление об увеличении времени ожидания выполнения запроса из-за большого объема предложений.

https://ria.ru/20240514/aeroflot-1945784383.html

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москва, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), санкт-петербург