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"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность - РИА Новости, 22.05.2024
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12:00 22.05.2024 (обновлено: 12:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/zrenie-1947622677.html
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность - РИА Новости, 22.05.2024
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
2024-05-22T12:00
2024-05-22T12:23
правда тела
подкаст
общество
красноярский государственный медицинский университет
сибирский федеральный университет
зрение
глаза
здоровье
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"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние «на глаз». Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
audio/mpeg
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние «на глаз». Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф. Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, общество, красноярский государственный медицинский университет, сибирский федеральный университет, зрение, глаза, здоровье, нейрофизиология, аудио
Правда тела, Подкаст, Общество, Красноярский государственный медицинский университет, Сибирский федеральный университет, зрение, Глаза, Здоровье, нейрофизиология
Правда тела

"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность

Правда тела
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.
Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаПодкастОбществоКрасноярский государственный медицинский университетСибирский федеральный университетзрениеГлазаЗдоровьенейрофизиология
 
 
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