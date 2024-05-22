https://ria.ru/20240522/zrenie-1947622677.html

"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность

"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность - РИА Новости, 22.05.2024

"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность

Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.

2024-05-22T12:00

2024-05-22T12:00

2024-05-22T12:23

правда тела

подкаст

общество

красноярский государственный медицинский университет

сибирский федеральный университет

зрение

глаза

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947621028_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ce7834f47bc49587a0c93048c2a50110.png

"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние «на глаз». Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение. audio/mpeg

"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние «на глаз». Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение. audio/mpeg

Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф. Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, общество, красноярский государственный медицинский университет, сибирский федеральный университет, зрение, глаза, здоровье, нейрофизиология, аудио