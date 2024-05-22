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"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность - РИА Новости, 22.05.2024
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
2024-05-22T12:00
2024-05-22T12:00
2024-05-22T12:23
правда тела
подкаст
общество
красноярский государственный медицинский университет
сибирский федеральный университет
зрение
глаза
здоровье
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"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние «на глаз». Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
audio/mpeg
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние «на глаз». Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф. Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Правда тела, Подкаст, Общество, Красноярский государственный медицинский университет, Сибирский федеральный университет, зрение, Глаза, Здоровье, нейрофизиология
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.