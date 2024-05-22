https://ria.ru/20240522/zhile-1947699360.html

Порядка 700 тысяч "квадратов" жилья ввели в строй в Ростовской области

Порядка 700 тысяч "квадратов" жилья ввели в строй в Ростовской области - РИА Новости, 22.05.2024

Порядка 700 тысяч "квадратов" жилья ввели в строй в Ростовской области

Порядка 700 тысяч квадратных метров жилья ввели в строй в Ростовской области в первом квартале текущего года, темп ввода в мае ожидается выше прошлогодних... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:28

2024-05-22T16:28

2024-05-22T16:28

ростовская область

жилье

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Порядка 700 тысяч квадратных метров жилья ввели в строй в Ростовской области в первом квартале текущего года, темп ввода в мае ожидается выше прошлогодних показателей, сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и территориального развития области Юрий Сильвестров. "За первый квартал текущего года в области ввели 700 тысяч квадратных метров жилья... Темп строительства 93,6 процента, но уже в мае мы для себя планируем и видим такую возможность выйти на темп свыше 100 процентов", - сказал он. Министр отметил, что к 2030 году стоит задача достичь ввода 0,9 квадратных метра жилья на человека при сегодняшнем показателе в 0,7 квадратных метра. В целом ближайшие три года в области планируется ввести в эксплуатацию более 9 миллионов квадратных метров жилья. В текущем году, по словам Сильвестрова, в регионе продолжится реализация крупных инвестиционных проектов. В частности, застройка 5 и 8 микрорайонов жилого района "Левенцовский", а также застройка районов "Суворовский" и "Левобережье". За январь-апрель 2024 года реализация данных проектов позволила привлечь в Ростовскую область более 3 миллиардов рублей инвестиций. По итогам года в рамках данных проектов планируется ввести в эксплуатацию более 190 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в текущем году запланировано строительство 26 объектов социальной инфраструктуры, в том числе, школ, детских садов.

https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946766362.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье