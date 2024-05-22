https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947772029.html

СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты

СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты

Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:39

2024-05-22T23:39

2024-05-22T23:46

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нормандия

франция

италия

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politico

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с планами источники. "Зеленский намерен посетить мероприятия во Франции в честь высадки в Нормандии в следующем месяце... и встречу G7 в Италии... ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать... к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты", - говорится в сообщении издания. Издание подчеркивает, что это могут быть первые поездки после того, как Зеленский поручил отменить международные визиты на фоне продвижения российских сил в Харьковской области. Такое решение может быть принято из-за острой нужды Киева в продолжении поддержки Запада и привлечения внимания других стран, говорится в материале. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. В МИД РФ заявляли, что российская сторона пока не получала приглашение от Парижа. В середине мая Зеленский из-за продвижения российской армии в Харьковской области перенес ближайшие запланированные международные мероприятия со своим участием. СМИ сообщали, что он отменил поездку в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на Украине.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нормандия, франция, италия, владимир зеленский, g7, politico, нато