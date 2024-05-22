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СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты - РИА Новости, 22.05.2024
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23:39 22.05.2024 (обновлено: 23:46 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947772029.html
СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты
СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты
Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:39
2024-05-22T23:46
в мире
нормандия
франция
италия
владимир зеленский
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politico
нато
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с планами источники. "Зеленский намерен посетить мероприятия во Франции в честь высадки в Нормандии в следующем месяце... и встречу G7 в Италии... ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать... к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты", - говорится в сообщении издания. Издание подчеркивает, что это могут быть первые поездки после того, как Зеленский поручил отменить международные визиты на фоне продвижения российских сил в Харьковской области. Такое решение может быть принято из-за острой нужды Киева в продолжении поддержки Запада и привлечения внимания других стран, говорится в материале. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. В МИД РФ заявляли, что российская сторона пока не получала приглашение от Парижа. В середине мая Зеленский из-за продвижения российской армии в Харьковской области перенес ближайшие запланированные международные мероприятия со своим участием. СМИ сообщали, что он отменил поездку в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html
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в мире, нормандия, франция, италия, владимир зеленский, g7, politico, нато
В мире, Нормандия, Франция, Италия, Владимир Зеленский, G7, Politico, НАТО
СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты

Politico: Зеленский хочет посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, может использовать эти поездки для того, чтобы просить больше помощи для Украины от западных стран, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с планами источники.
"Зеленский намерен посетить мероприятия во Франции в честь высадки в Нормандии в следующем месяце... и встречу G7 в Италии... ожидается, что он использует эту поездку, чтобы призвать... к большей поддержке от Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты", - говорится в сообщении издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Издание подчеркивает, что это могут быть первые поездки после того, как Зеленский поручил отменить международные визиты на фоне продвижения российских сил в Харьковской области. Такое решение может быть принято из-за острой нужды Киева в продолжении поддержки Запада и привлечения внимания других стран, говорится в материале.
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. В МИД РФ заявляли, что российская сторона пока не получала приглашение от Парижа.
В середине мая Зеленский из-за продвижения российской армии в Харьковской области перенес ближайшие запланированные международные мероприятия со своим участием. СМИ сообщали, что он отменил поездку в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на Украине.
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В миреНормандияФранцияИталияВладимир ЗеленскийG7PoliticoНАТО
 
 
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