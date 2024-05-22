https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947752067.html

Три пишет, семь в уме. На Украине раскрыли судьбу "формулы Зеленского"

Три пишет, семь в уме. На Украине раскрыли судьбу "формулы Зеленского" - РИА Новости, 22.05.2024

Три пишет, семь в уме. На Украине раскрыли судьбу "формулы Зеленского"

Владимир Зеленский в интервью западным СМИ перед саммитом в Швейцарии урезал свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти, заметило украинское издание "Деловая РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:17

2024-05-22T20:17

2024-05-22T23:52

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владимир зеленский

владимир хохлов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ перед саммитом в Швейцарии урезал свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти, заметило украинское издание "Деловая столица"."Это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; освобождение пленных и депортированных лиц. Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на "потом". Причем на далекое "потом", — говорится в публикации.Предполагается, что это связано с позицией лидеров стран Глобального юга, которые могут вообще проигнорировать мероприятие, если от них потребуют два дня не обсуждать ничего, кроме идей Зеленского. Кроме того, вносить свои предложения смогут все участники конференции.Однако если обсуждать разные идеи, то итоги саммита могут оказаться не теми, на которые рассчитывает Киев: например, в итоговый документ могут войти требования к самой Украине, спрогнозировало издание."Вероятно, поэтому пришлось срочно придумывать третий вариант: обрезать формулу мира до трех пунктов", — сделали вывод журналисты.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине, Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html

https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html

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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, владимир хохлов