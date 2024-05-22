https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html
"Платите сами": Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
"Платите сами": Зеленского поставили на место после его требований к Бербок - РИА Новости, 22.05.2024
"Платите сами": Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его требований к прибывшей в Киев главе Министерства иностранных дел Германии Анналене... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:15
2024-05-22T10:15
2024-05-22T10:15
в мире
киев
германия
украина
владимир зеленский
анналена бербок
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его требований к прибывшей в Киев главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок о предоставлении дополнительных систем ПВО для Украины."Платите за оружие собственными деньгами", — возмутился Rose."Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — отметил PaulPaulaner."Ты собираешься купить еще одну виллу или яхту на наши украденные деньги?" —спросила у Зеленского Iris Gleichen."Ты больше не президент, отправляйся на передовую!" — заключил Pepe le Pew.Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20240521/berbok-1947369937.html
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в мире, киев, германия, украина, владимир зеленский, анналена бербок
В мире, Киев, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Анналена Бербок
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Пользователи социальной сети Х
раскритиковали Владимира Зеленского после его требований к прибывшей в Киев главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок о предоставлении дополнительных систем ПВО для Украины.
"Платите за оружие собственными деньгами", — возмутился Rose.
"Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — отметил PaulPaulaner.
"Ты собираешься купить еще одну виллу или яхту на наши украденные деньги?" —спросила у Зеленского Iris Gleichen.
"Ты больше не президент, отправляйся на передовую!" — заключил Pepe le Pew.
Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.