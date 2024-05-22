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Зеленский предложил НАТО зловещий план против России
Зеленский предложил НАТО зловещий план против России - РИА Новости, 22.05.2024
Зеленский предложил НАТО зловещий план против России
Североатлантический альянс должен сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:21
2024-05-22T08:21
2024-05-22T08:21
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс должен сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times."Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах", — сказал он.По мнению Зеленского, если силы НАТО будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это не втянет альянс в масштабную войну с Россией.Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 12 мая сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
Зеленский предложил НАТО зловещий план против России
Зеленский предложил НАТО сбивать российские самолеты над Украиной