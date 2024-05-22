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В Крыму раскритиковали позицию Запада по легитимности Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024
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07:17 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947565843.html
В Крыму раскритиковали позицию Запада по легитимности Зеленского
В Крыму раскритиковали позицию Запада по легитимности Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024
В Крыму раскритиковали позицию Запада по легитимности Зеленского
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал отказ западных стран признать нелегитимным статус Владимира Зеленского плевком в демократию и... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:17
2024-05-22T07:17
в мире
украина
россия
владимир зеленский
заур смирнов
виктор медведчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал отказ западных стран признать нелегитимным статус Владимира Зеленского плевком в демократию и попранием принципов международного права. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". При этом в ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта. "Игнорирование коллективным Западом незаконности дальнейшего пребывания Зеленского у власти является плевком в демократию и убедительным доказательством того, что западная или американская модель демократии не более чем миф. Для Запада нет демократии, а есть лишь такое понятие, как политическая целесообразность и ничего более", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, позиция Запада по Украине - это полное попрание всех принципов международного права. "Поэтому ждать от Запада решений по украинскому конфликту основанных на юридических нормах, скорее всего, не придется", - подчеркнул эксперт. Зеленский с 21 мая не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы, заявил ранее РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947553795.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, виктор медведчук
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Виктор Медведчук
В Крыму раскритиковали позицию Запада по легитимности Зеленского

Эксперт Смирнов назвал позицию Запада по статусу Зеленского плевком в демократию

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал отказ западных стран признать нелегитимным статус Владимира Зеленского плевком в демократию и попранием принципов международного права.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". При этом в ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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"Игнорирование коллективным Западом незаконности дальнейшего пребывания Зеленского у власти является плевком в демократию и убедительным доказательством того, что западная или американская модель демократии не более чем миф. Для Запада нет демократии, а есть лишь такое понятие, как политическая целесообразность и ничего более", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, позиция Запада по Украине - это полное попрание всех принципов международного права.
"Поэтому ждать от Запада решений по украинскому конфликту основанных на юридических нормах, скорее всего, не придется", - подчеркнул эксперт.
Зеленский с 21 мая не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы, заявил ранее РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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