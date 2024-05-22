https://ria.ru/20240522/zayavki-1947758754.html

Начинается прием заявок на компенсацию затрат сертификации продукции АПК

Начинается прием заявок на компенсацию затрат сертификации продукции АПК - РИА Новости, 22.05.2024

Начинается прием заявок на компенсацию затрат сертификации продукции АПК

Прием заявок на участие в отборе по программе компенсации части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках начнется 27 мая в РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T21:14

2024-05-22T21:14

2024-05-22T21:14

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие в отборе по программе компенсации части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках начнется 27 мая в 9.00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Прием заявок продлится до 23.59 (мск) 14 июня. Эта мера поддержки является важным стимулом для роста экспортного потенциала российского АПК и укрепления его позиций на глобальном аграрном рынке. Подача заявок будет проходить через цифровую платформу "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Компенсации подлежат следующие расходы: оценка соответствия продукции АПК требованиям на внешних рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировка, хранение, испытания и утилизация образцов и оценка соответствия продукции требованиям внешнеторговых контрактов, включая сертификацию "халяль" и "кошер"."Мы открываем второй в 2024 году отбор по программе компенсации части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках. Мы видим эффект от этой меры господдержки и то, как инвестиции компаний в получение международных сертификатов окупаются за счет расширения рынков сбыта, увеличения объемов продаж и укрепления репутации отечественных экспортеров как надежных поставщиков высококачественной продукции", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, включая масложировую отрасль, зерновые, рыбу и морепродукты, мясную и молочную продукцию, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие правилам предоставления господдержки, включая договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов, скан-копии внешнеторговых контрактов, акты выполненных работ и платёжные поручения.Размер поддержки для сертификации продукции АПК может варьироваться от 50% до 90% от затрат, понесенных за последние 12 месяцев до подачи заявки на господдержку. Это зависит от стоимости экспортируемой продукции. Кроме того, стоимость продукции агропромышленного комплекса, поставленной организацией за последние одного года до подачи заявки, должна быть не менее чем в пять раз выше запрашиваемого финансирования.Отбор заявок будет проводиться Минсельхозом России до 15 сентября 2024 года (включительно).

https://ria.ru/20240522/prodovolstvie-1947745478.html

https://ria.ru/20240512/urozhay-1945375573.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)