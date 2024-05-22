https://ria.ru/20240522/zapad-1947639926.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 22.05.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР и ЛНР, а также отразили... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:15

2024-05-22T13:15

2024-05-22T13:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР и ЛНР, а также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 130 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 66-й механизированной бригады ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ, уточнили в МО РФ."Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и две 155-миллиметровые гаубицы М-198 производства США.

https://ria.ru/20240522/shvetsiya-1947624259.html

https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность