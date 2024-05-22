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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 22.05.2024
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13:15 22.05.2024 (обновлено: 13:25 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/zapad-1947639926.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 22.05.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР и ЛНР, а также отразили... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:15
2024-05-22T13:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР и ЛНР, а также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 130 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 66-й механизированной бригады ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ, уточнили в МО РФ."Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и две 155-миллиметровые гаубицы М-198 производства США.
https://ria.ru/20240522/shvetsiya-1947624259.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Макеевки и Ивановки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР и ЛНР, а также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, потери противника составили до 130 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 66-й механизированной бригады ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ, уточнили в МО РФ.
"Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и две 155-миллиметровые гаубицы М-198 производства США.
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