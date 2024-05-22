https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС

НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС - РИА Новости, 22.05.2024

НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС

Неуклонное наступление российской армии по широкому фронту, поддерживаемое доминированием в воздухе ВКС, ускорило окончательное формирование у коллективного... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T10:20

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Неуклонное наступление российской армии по широкому фронту, поддерживаемое доминированием в воздухе ВКС, ускорило окончательное формирование у коллективного Запада понимания, что нужно сделать для того, чтобы это наступление остановить и обратить вспять.Форсированные поставки западного оружия Киеву не работают (новый пакет оказался без ручек), поставка волшебных самолетов F-16 затягивается (есть данные, что сознательно), дефицит снарядов сохраняется, ускоренная могилизация лишь ускоряет появление новых жовто-блакитных флажков на бескрайних кладбищах по всем остаткам Украины.И над всей этой прелестью практически невозбранно летают российские самолеты, дроны и ракеты, внося свою многотонную лепту в денацификацию и демилитаризацию, причем наши летчики могут запускать планирующие бомбы, не входя в пока еще украинское воздушное пространство, что вызывает бессильную ярость и пускание пены на Банковой и в натовских столицах.В начале мая группа влиятельных немецких парламентариев внесла в бундестаг предложение, о котором на Западе уже давно втайне мечтают многие: создать над Украиной бесполетную зону, распространяющуюся на 70 километров на восток от границ НАТО, где все российские самолеты, дроны и ракеты будут сбиваться средствами ПВО НАТО, расположенными на территории Польши и Румынии.Это предложение сразу же горячо поддержал экс-генсек НАТО Фог Расмуссен, который заявил, что "системы ПВО НАТО, действующие с территории Польши и Румынии, должны использоваться для помощи Украине".Все это создало необходимый информационный фон для поистине эпической истерики Зеленского, которую он устроил два дня назад во время интервью Reuters. Взбешенный замедлением поставок самолетов F-16, он обвинил западные страны в том, что все необходимое для победы Украины "запаздывает на год", и потребовал, раз уж технику не дают, то пусть страны НАТО защищают киевский режим сами: "Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо. <...> Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, <...> сбивайте цели".При этом Зеленский поспешил уверить партнеров, что "такая помощь не будет считаться нападением на страны НАТО или их участием в конфликте".Надо сказать, что демарш подобного содержания со стороны Зеленского уже демонстрировался на киевских подмостках неоднократно: он требовал с пеной у рта введения бесполетной зоны над всей Украиной в начале 2022 года, а получив отлуп, пытался уговорить натовцев создать бесполетную зону над Запорожской АЭС, которую обстреливали и атаковали ВСУ.С похожими инициативами в течение конфликта на сцену погорелого театра так же регулярно выходили разные западные деятели, пытаясь не мытьем, так катаньем пробить эту тему.В свое время сбивать российские самолеты и ракеты над Украиной предлагал польский бригадный генерал и экс-глава Бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей. Недавно в эфире телеканала Welt выступил с предложением сбивать российские ракеты над Украиной с территорий стран НАТО немецкий генерал Клаус Виттманн. Буквально пару дней назад в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung вышел материал, в котором на голубом глазу расписывалось, как хорошо, правильно и безопасно воевать с Россией. По мнению экспертов издания, если сбивать русские дроны и ракеты, ничего плохого случиться не может: "Гипотетическая защита части украинского воздушного пространства с границ НАТО не привела бы к эскалации с Россией, поскольку это не представляло бы собой угрозу для военнослужащих РФ".Осознав, что информационная ситуация с гипотетической бесполетной зоной выходит из-под контроля и что русские могут что-то не так понять и в сердцах сделать кое-что нехорошее, вчера канцлер ФРГ Шольц поспешил заверить внимательно следящих за ситуацией в том, что "Запад не должен вводить бесполетную зону над Украиной с территорий стран НАТО, поскольку это приведет к масштабной эскалации. Ни Германия, ни Европа, ни НАТО не должны стать участниками конфликта". Непечатные реплики в сторону Зеленского из эфира были вырезаны, чтобы не травмировать детей. На случай, если Шольца вдруг, не дай бог, не услышали, министр обороны ФРГ Писториус еще раз по слогам сообщил, что "ФРГ и другие страны не обсуждают всерьез возможность сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной — это было бы прямым участием в конфликте".Примерно так же в начале мая ответили Зеленскому США на требование разрешить удары американским оружием по территории России. Представители Белого дома долго выбирали нейтральные слова и в итоге заявили, что "политика Белого дома не изменилась и поставляемое оружие предназначено исключительно для обороны, а не наступательных операций на территории России".Будем честными перед собой и НАТО: все эти уверения, заверения и гарантии за отсутствием чести и совести у соответствующих спикеров не стоят выеденного яйца, и вся эта история держится исключительно на животном страхе наших оппонентов и внушительных успехах нашей армии.Экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева на днях признался, что "российская армия за три дня наступления в Харьковской области добилась больших результатов, чем украинские военные за все время наступления прошлым летом". Ранее по полной программе прогибавшийся под западных начальников президент Болгарии Румен Радев вдруг прозрел, стал пушистым и заявил, что "затягивание конфликта на Украине ведет только к новым жертвам".Дальше всех пошло авторитетное западное издание Newsweek, где вчера вышла фактически программная статья по завершению Западом конфликта на Украине. В статье буднично описывается, что Киев скоро будет вынужден пойти на сделку с Москвой и ему придется признать, что утраченные за последние десять лет территории принадлежат России, а также говорится, что Запад сильно ошибся, когда пообещал Украине членство в НАТО.На этом фоне уже не удивляет, что в западном инфополе уже фактически открыто обсуждают, что для Зеленского попытка втянуть НАТО в конфликт является возможностью улучшить положение ВСУ на фронте и остаться президентом Украины.Нас не может не радовать, что на Западе ради этого никто не хочет умирать. И полностью поддерживаем руководителей стран НАТО, которые как от огня шарахаются от призывов Зеленского по поводу бесполетной зоны.Мы, в свою очередь, когда настанет момент установить свою собственную бесполетную зону вплоть да границ с НАТО, ни у кого спрашивать разрешения не будем и извиняться — тоже.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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аналитика, украина, россия, польша, станислав козей, андрей рева, румен радев, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, f-16