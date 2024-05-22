https://ria.ru/20240522/yug-1947642392.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 22.05.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР, потери Украины составили... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:24

2024-05-22T13:24

2024-05-22T13:24

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР, потери Украины составили более 365 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР. "ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html

константиновка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

константиновка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, безопасность