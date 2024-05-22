https://ria.ru/20240522/yug-1947642392.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 22.05.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР, потери Украины составили... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:24
2024-05-22T13:24
2024-05-22T13:24
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР, потери Украины составили более 365 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР. "ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 365 солдат в зоне ответственности "Южной" группировки