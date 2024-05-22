https://ria.ru/20240522/yashin-1947695952.html
Яшина* поместили в ШИЗО
Яшина* поместили в ШИЗО - РИА Новости, 22.05.2024
Яшина* поместили в ШИЗО
Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, за нарушение режима на 15 суток поместили в ШИЗО... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:15
2024-05-22T16:15
2024-05-22T16:16
буча
смоленская область
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илья яшин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, за нарушение режима на 15 суток поместили в ШИЗО перед свиданием с родителями, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. "Якобы он встал на три минуты позже команды "подъем", и это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе", - сказал адвокат. Бирюков добавил, что из-за этого у Яшина* сорвалось запланированное свидание с родителями, которое ему положено раз в 4 месяца. "Они приехали в колонию и узнали, что он отправлен в ШИЗО", - отметил адвокат. Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. Согласно сайту УФСИН по Смоленской области, ИК-3 в Сафоново, где Яшин* отбывает наказание, имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html
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буча, смоленская область, сафоново, илья яшин, вооруженные силы рф
Буча, Смоленская область, Сафоново, Илья Яшин, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, за нарушение режима на 15 суток поместили в ШИЗО перед свиданием с родителями, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков.
"Якобы он встал на три минуты позже команды "подъем", и это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе", - сказал адвокат.
Бирюков добавил, что из-за этого у Яшина* сорвалось запланированное свидание с родителями, которое ему положено раз в 4 месяца. "Они приехали в колонию и узнали, что он отправлен в ШИЗО", - отметил адвокат.
Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче
.
Согласно сайту УФСИН по Смоленской области
, ИК-3 в Сафоново
, где Яшин* отбывает наказание, имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.