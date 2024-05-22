https://ria.ru/20240522/yashin-1947695952.html

Яшина* поместили в ШИЗО

Яшина* поместили в ШИЗО - РИА Новости, 22.05.2024

Яшина* поместили в ШИЗО

Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, за нарушение режима на 15 суток поместили в ШИЗО... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:15

2024-05-22T16:15

2024-05-22T16:16

буча

смоленская область

сафоново

илья яшин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о ВС РФ, за нарушение режима на 15 суток поместили в ШИЗО перед свиданием с родителями, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. "Якобы он встал на три минуты позже команды "подъем", и это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе", - сказал адвокат. Бирюков добавил, что из-за этого у Яшина* сорвалось запланированное свидание с родителями, которое ему положено раз в 4 месяца. "Они приехали в колонию и узнали, что он отправлен в ШИЗО", - отметил адвокат. Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. Согласно сайту УФСИН по Смоленской области, ИК-3 в Сафоново, где Яшин* отбывает наказание, имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

буча

смоленская область

сафоново

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буча, смоленская область, сафоново, илья яшин, вооруженные силы рф