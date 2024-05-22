https://ria.ru/20240522/wafa-1947596017.html

Власти Палестины приветствует заявление Норвегии о признании, сообщили СМИ

Власти Палестины приветствует заявление Норвегии о признании, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024

Власти Палестины приветствует заявление Норвегии о признании, сообщили СМИ

Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствуют признание Норвегией государственности Палестины, сообщает информационное агентство WAFA. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:45

2024-05-22T10:45

2024-05-22T11:01

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ТУНИС, 22 мая - РИА Новости. Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствуют признание Норвегией государственности Палестины, сообщает информационное агентство WAFA."Администрация (ПНА) приветствует заявление премьер-министра Норвегии о признании государства Палестина и о том, что процедуры издания указов о признании будут завершены 28 мая", - говорится в сообщении палестинского информагентства.Согласно тексту заявления, признание Норвегией палестинского государства "закрепляет права палестинского народа на самоопределение на своей земле и является реальным шагом по поддержке реализации решения о двух государствах".Правительство Норвегии ранее сообщило, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. В релизе указывалось, что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

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палестина, в мире, норвегия