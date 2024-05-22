https://ria.ru/20240522/vzryvy-1947655834.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове - РИА Новости, 22.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске и Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:20
2024-05-22T14:20
2024-05-22T14:20
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске и Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Днепре (Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". Также телеканал сообщает о взрыве в Харькове. На данный момент в Харьковской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, харьков, днепр (город), вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Харьков, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове
"Общественное" сообщает о взрывах на фоне тревоги в Днепропетровске и Харькове