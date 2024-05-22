https://ria.ru/20240522/vzryvy-1947655834.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове - РИА Новости, 22.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове

Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске и Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:20

2024-05-22T14:20

2024-05-22T14:20

в мире

днепропетровск

харьков

днепр (город)

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске и Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Днепре (Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". Также телеканал сообщает о взрыве в Харькове. На данный момент в Харьковской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

харьков

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровск, харьков, днепр (город), вооруженные силы рф