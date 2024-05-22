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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 22.05.2024
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:31
2024-05-22T08:31
2024-05-22T09:19
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьков… сообщают о взрывах", — указано в материале. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харькове прогремели взрывы
"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги