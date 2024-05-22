https://ria.ru/20240522/vzryv-1947570967.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 22.05.2024

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:31

2024-05-22T08:31

2024-05-22T09:19

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьков… сообщают о взрывах", — указано в материале. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240301/kharkov-1930616327.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины