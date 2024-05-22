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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 22.05.2024 (обновлено: 09:19 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/vzryv-1947570967.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 22.05.2024
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:31
2024-05-22T09:19
в мире
россия
харьков
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьков… сообщают о взрывах", — указано в материале. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930616327.html
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в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьков, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремели взрывы

"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
"Харьков… сообщают о взрывах", — указано в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
Вчера, 08:00
В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022-го. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Усиление ПВО не защитит Харьков от ударов, признал Зеленский
1 марта, 23:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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