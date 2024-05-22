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В Полтавской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/vzryv-1947547741.html
В Полтавской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Полтавской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
В Полтавской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Полтавской области Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:17
2024-05-22T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтавской области Украины, сообщает украинский "24 канал". "В Полтавском районе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области прогремел взрыв, сообщили СМИ

"24 канал": в Полтавской области прогремел взрыв

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтавской области Украины, сообщает украинский "24 канал".
Полтавском районе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Люди в подземном переходе на Украине - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
7 февраля, 19:11
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПолтавская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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