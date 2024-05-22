https://ria.ru/20240522/vstrecha-1947773402.html

Путин проводит встречу с главой Курганской области

Путин проводит встречу с главой Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024

Путин проводит встречу с главой Курганской области

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T23:51

2024-05-22T23:51

2024-05-23T10:23

курганская область

политика

владимир путин

вадим шумков

россия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым.Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками в регионе.

https://ria.ru/20240522/poruchenie-1947733725.html

курганская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курганская область, политика, владимир путин, вадим шумков, россия, наводнения в россии — 2024