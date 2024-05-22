https://ria.ru/20240522/vstrecha-1947773402.html
Путин проводит встречу с главой Курганской области
Путин проводит встречу с главой Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024
Путин проводит встречу с главой Курганской области
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:51
2024-05-22T23:51
2024-05-23T10:23
курганская область
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россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым.Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками в регионе.
https://ria.ru/20240522/poruchenie-1947733725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, политика, владимир путин, вадим шумков, россия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Политика, Владимир Путин, Вадим Шумков, Россия, Наводнения в России — 2024
Путин проводит встречу с главой Курганской области
Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Шумковым