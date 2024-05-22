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Путин проводит встречу с главой Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024
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23:51 22.05.2024 (обновлено: 10:23 23.05.2024)
https://ria.ru/20240522/vstrecha-1947773402.html
Путин проводит встречу с главой Курганской области
Путин проводит встречу с главой Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024
Путин проводит встречу с главой Курганской области
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:51
2024-05-23T10:23
курганская область
политика
владимир путин
вадим шумков
россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым.Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками в регионе.
https://ria.ru/20240522/poruchenie-1947733725.html
курганская область
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курганская область, политика, владимир путин, вадим шумков, россия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Политика, Владимир Путин, Вадим Шумков, Россия, Наводнения в России — 2024
Путин проводит встречу с главой Курганской области

Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Шумковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым.
Губернатор доложил президенту о ситуации с паводками в регионе.
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Курганская областьПолитикаВладимир ПутинВадим ШумковРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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