Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/vostok-1947640953.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:19
2024-05-22T13:19
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска потеряли за сутки на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские войска потеряли за сутки на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина намерена изъять активы шести предприятий, якобы связанных с Россией
Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала