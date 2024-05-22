https://ria.ru/20240522/vostok-1947640953.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:19

2024-05-22T13:19

2024-05-22T13:19

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска потеряли за сутки на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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Варвара Скокшина

россия, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность