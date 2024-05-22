https://ria.ru/20240522/vostok-1947640953.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:19
2024-05-22T13:19
2024-05-22T13:19
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска потеряли за сутки на данном участке фронта две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности "Востока"