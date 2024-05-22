https://ria.ru/20240522/volodin-1947700984.html

Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России

Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - РИА Новости, 22.05.2024

Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:33

2024-05-22T16:33

2024-05-22T19:42

политика

иран

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба палаты. "Председатель Госдумы передал послание руководству и народу Ирана от президента РФ Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240521/putin-1947536836.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, иран, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана