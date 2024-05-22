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Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - РИА Новости, 22.05.2024
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16:33 22.05.2024 (обновлено: 19:42 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/volodin-1947700984.html
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - РИА Новости, 22.05.2024
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:33
2024-05-22T19:42
политика
иран
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба палаты. "Председатель Госдумы передал послание руководству и народу Ирана от президента РФ Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240521/putin-1947536836.html
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политика, иран, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
Политика, Иран, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России

Володин в ходе визита передал руководству и народу Ирана послание от Путина

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба палаты.
"Председатель Госдумы передал послание руководству и народу Ирана от президента РФ Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
21 мая, 22:09
 
ПолитикаИранРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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