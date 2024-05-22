https://ria.ru/20240522/volodin-1947700984.html
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - РИА Новости, 22.05.2024
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:33
2024-05-22T16:33
2024-05-22T19:42
политика
иран
россия
владимир путин
вячеслав володин
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крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народы страны от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба палаты. "Председатель Госдумы передал послание руководству и народу Ирана от президента РФ Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240521/putin-1947536836.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иран, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
Политика, Иран, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Володин в ходе визита передал руководству и народу Ирана послание от Путина