https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga
Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:42
2024-05-22T04:42
2024-05-22T11:53
экономика
авто
нижний новгород
россия
максим кадаков
денис мантуров
x5 retail group
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947470316_0:455:2121:1648_1920x0_80_0_0_c3a932e74b4893d02fdb2468c89af16b.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков."Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор", — сказал он. Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур — хотя, вероятно, это тоже подразумевается — сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний."На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", — добавил автоэксперт.Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 — Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 — Changan UNI-Z.Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.Летом прошлого года ныне первый вице-премьер Россию Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.
https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html
https://ria.ru/20240329/citroen-1936509438.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947470316_0:29:2121:1620_1920x0_80_0_0_a94da74ba6a93a403d12b4bda76824ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, нижний новгород, россия, максим кадаков, денис мантуров, x5 retail group, lada vesta
Экономика, Авто, Нижний Новгород, Россия, Максим Кадаков, Денис Мантуров, X5 Retail Group, Lada Vesta
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga
Эксперт Кадаков: новые автомобили Volga будут стоить около 2,5 миллиона рублей
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков.
"Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор", — сказал он.
Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур — хотя, вероятно, это тоже подразумевается — сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний.
"На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", — добавил автоэксперт.
Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 — Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 — Changan UNI-Z.
Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде
. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.
Летом прошлого года ныне первый вице-премьер Россию Денис Мантуров
анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.