https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html

Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga

Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga - РИА Новости, 22.05.2024

Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga

Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T04:42

2024-05-22T04:42

2024-05-22T11:53

экономика

авто

нижний новгород

россия

максим кадаков

денис мантуров

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков."Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор", — сказал он. Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур — хотя, вероятно, это тоже подразумевается — сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний."На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", — добавил автоэксперт.Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 — Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 — Changan UNI-Z.Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.Летом прошлого года ныне первый вице-премьер Россию Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.

https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html

https://ria.ru/20240329/citroen-1936509438.html

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экономика, авто, нижний новгород, россия, максим кадаков, денис мантуров, x5 retail group, lada vesta