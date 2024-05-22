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Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga - РИА Новости, 22.05.2024
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04:42 22.05.2024 (обновлено: 11:53 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga
Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:42
2024-05-22T11:53
экономика
авто
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россия
максим кадаков
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков."Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор", — сказал он. Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур — хотя, вероятно, это тоже подразумевается — сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний."На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", — добавил автоэксперт.Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 — Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 — Changan UNI-Z.Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.Летом прошлого года ныне первый вице-премьер Россию Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.
https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html
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экономика, авто, нижний новгород, россия, максим кадаков, денис мантуров, x5 retail group, lada vesta
Экономика, Авто, Нижний Новгород, Россия, Максим Кадаков, Денис Мантуров, X5 Retail Group, Lada Vesta
Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей Volga

Эксперт Кадаков: новые автомобили Volga будут стоить около 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкНовый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков.
"Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura — около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у нее больше подушек безопасности и мощнее мотор", — сказал он.
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Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур — хотя, вероятно, это тоже подразумевается — сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний.
"На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", — добавил автоэксперт.
Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 — Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 — Changan UNI-Z.
Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.
Летом прошлого года ныне первый вице-премьер Россию Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.
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