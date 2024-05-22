https://ria.ru/20240522/vnexpress-1947560914.html

Новым президентом Вьетнама стал генерал То Лам, сообщили СМИ

Новым президентом Вьетнама стал генерал То Лам, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024

Новым президентом Вьетнама стал генерал То Лам, сообщили СМИ

Национальное собрание Вьетнама выбрало новым президентом министра общественной безопасности, генерала армии То Лама, сообщает новостной портал VNExpress. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:28

2024-05-22T05:28

2024-05-22T10:33

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Национальное собрание Вьетнама выбрало новым президентом министра общественной безопасности, генерала армии То Лама, сообщает новостной портал VNExpress. "Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама после голосования в Национальной ассамблее в среду утром", - говорится в сообщении. Ранее вьетнамское государственное новостное агентство VNA сообщало, что секретариат Центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) выдвинул кандидатуру члена политбюро и министра общественной безопасности генерала То Лама на пост президента страны. Генерал-полковнику То Ламу 66 лет, всю карьеру он прослужил в органах МВД и министерства общественной безопасности (МОБ), в 1993 – 2010 годах занимал руководящие посты в управлениях и главных управлениях МОБ, курируя подразделения политической защиты и контрразведки, в 2010 году был назначен заместителем министра общественной безопасности, а в 2016 году занял пост министра и был избран в состав политбюро ЦК КПВ.

https://ria.ru/20240515/tuoitre-1946202007.html

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