https://ria.ru/20240522/video-1947747188.html

В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС

В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС - РИА Новости, 22.05.2024

В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС

Израильская организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, в среду опубликовала трехминутное видео с кадрами, на... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:32

2024-05-22T19:32

2024-05-22T19:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Израильская организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, в среду опубликовала трехминутное видео с кадрами, на которых радикалы из палестинского движения ХАМАС увозят в Газу изувеченных израильских девушек, служивших наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз. Видео, смонтированное из материала с нательных камер радикалов ХАМАС было подвергнуто цензуре. Оно было опубликовано с разрешения семей заложников, после того, как из него убрали наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры, говорится в заявлении организации. На кадрах показано жестокое и унизительное отношение радикалов к молодым девушкам со следами побоев на лицах. Организация под названием Форум семей заложников напомнила, что в день атаки на Израиль 7 октября 2023 года палестинцы убили 15 девушек-наблюдателей на военной базе в Нахаль Оз, а еще семерых увезли в сектор Газа. Израильским военным удалось спасти одну из похищенных 23 дня спустя, а тело еще одной военнослужащей было позднее обнаружено в анклаве и возвращено в Израиль. Пятеро девушек находятся в плену ХАМАС уже 229 дней. Их судьба неизвестна. МИД Израиля ранее в среду продемонстрировал это видео "вызванным на ковер" послам Норвегии, Ирландии и Испании во время выговора из-за решения правительств этих стран признать палестинское государство.

https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html

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в мире, израиль, норвегия, ирландия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году