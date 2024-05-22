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В ЦКБР прогнозируют применение технологии "умного дома" в войнах будущего - РИА Новости, 22.05.2024
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04:03 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/umnyy_dom-1947557442.html
В ЦКБР прогнозируют применение технологии "умного дома" в войнах будущего
В ЦКБР прогнозируют применение технологии "умного дома" в войнах будущего - РИА Новости, 22.05.2024
В ЦКБР прогнозируют применение технологии "умного дома" в войнах будущего
Технология "умного дома" в обозримом будущем перестанет быть сугубо гражданской и будет применяться в боевых действиях, в том числе для создания "умных минных... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:03
2024-05-22T04:03
безопасность
сша
россия
московский физико-технический институт
технологии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Технология "умного дома" в обозримом будущем перестанет быть сугубо гражданской и будет применяться в боевых действиях, в том числе для создания "умных минных полей", заявил РИА Новости директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "FPV-дроны - не единственная гражданская технология, получившая успех на поле боя, просто пока нам хватило времени и сил лишь на её освоение. Сейчас, когда тема FPV "пошла", пора вспомнить и про другие гражданские наработки, которые ждут своего часа. К ним относятся в том числе технологии "умных домов". Этот опыт может и будет использован в боевых действиях ближайшего времени", - сказал он. Кузякин отметил, что сегодня технологии "умных домов" выросли в отдельную отрасль. Они обросли "морем" датчиков, исполнительных устройств, локальными дата-центрами для их обработки и несколькими стандартами передачи данных. По мнению собеседника агентства, все эти наработки будут использованы для постановки "умных" минных структур (полей). "Опыт "умных домов" будет применяться для создания так называемых "умных минных структур", которые позаимствуют имеющиеся уже сегодня в гражданской технологии возможности по установке условий срабатывания, задержек, системы локальной связи и отчетности о применении", - рассказал Кузякин. К другим технологиям, которые могут начать использоваться в военных целях, директор ЦКБР отнёс цифровизацию генной инженерии, а также стратосферные спутники и аппараты в диапазоне высот от 25 до 40 километров несамолетного типа. В качестве примера Кузякин привёл ситуацию с китайским метеозондом, летевшим над территорией США, который американская армия не могла сбить несколько дней. ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. Компания в 2021 году под эгидой министерства обороны первой в России начала обучать боевые FPV-расчеты, разрабатывать и производить FPV-комплексы для боевого применения, создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Научный костяк центра - выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20231203/khakery-1913418079.html
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безопасность, сша, россия, московский физико-технический институт, технологии
Безопасность, США, Россия, Московский физико-технический институт, Технологии
В ЦКБР прогнозируют применение технологии "умного дома" в войнах будущего

Глава ЦКБР Кузякин: технологию "умного дома" в будущем будут применять в войнах

© Depositphotos.com / Ariadna de RaadtПанель для управления освещением и оборудованием в доме
Панель для управления освещением и оборудованием в доме - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Depositphotos.com / Ariadna de Raadt
Панель для управления освещением и оборудованием в доме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Технология "умного дома" в обозримом будущем перестанет быть сугубо гражданской и будет применяться в боевых действиях, в том числе для создания "умных минных полей", заявил РИА Новости директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"FPV-дроны - не единственная гражданская технология, получившая успех на поле боя, просто пока нам хватило времени и сил лишь на её освоение. Сейчас, когда тема FPV "пошла", пора вспомнить и про другие гражданские наработки, которые ждут своего часа. К ним относятся в том числе технологии "умных домов". Этот опыт может и будет использован в боевых действиях ближайшего времени", - сказал он.
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Кузякин отметил, что сегодня технологии "умных домов" выросли в отдельную отрасль. Они обросли "морем" датчиков, исполнительных устройств, локальными дата-центрами для их обработки и несколькими стандартами передачи данных. По мнению собеседника агентства, все эти наработки будут использованы для постановки "умных" минных структур (полей).
"Опыт "умных домов" будет применяться для создания так называемых "умных минных структур", которые позаимствуют имеющиеся уже сегодня в гражданской технологии возможности по установке условий срабатывания, задержек, системы локальной связи и отчетности о применении", - рассказал Кузякин.
К другим технологиям, которые могут начать использоваться в военных целях, директор ЦКБР отнёс цифровизацию генной инженерии, а также стратосферные спутники и аппараты в диапазоне высот от 25 до 40 километров несамолетного типа. В качестве примера Кузякин привёл ситуацию с китайским метеозондом, летевшим над территорией США, который американская армия не могла сбить несколько дней.
ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
Компания в 2021 году под эгидой министерства обороны первой в России начала обучать боевые FPV-расчеты, разрабатывать и производить FPV-комплексы для боевого применения, создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Научный костяк центра - выпускники МФТИ.
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