https://ria.ru/20240522/ukraina-1947769857.html

"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского

"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024

"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского

Руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и его менеджеров строит низкокачественные укрепления на приграничных территориях, заявил отставной... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:04

2024-05-22T23:04

2024-05-22T23:04

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владимир зеленский

сергей кривонос

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и его менеджеров строит низкокачественные укрепления на приграничных территориях, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Проезжая часто через позиции (в Киевской области. — Прим. ред.), я вижу, что ситуация с укрепрайонами не улучшается. Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевщины — это при въезде со стороны Житомира в Киев там стоит дот возле олимпийского медвежонка. <…> Смотришь на него: "Кто его так построил, зачем так и почему? Почему все так (плохо) сделано?" — возмутился эксперт.По его мнению, если бы Зеленский и его "чудо-менеджеры" правильно готовили экономику и армию к боевым действиям, вопрос о его легитимности после 20 мая, возможно, не стоял бы.Срок полномочий президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947715183.html

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в мире, украина, киевская область, житомир, владимир зеленский, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины