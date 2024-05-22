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"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024
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23:04 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947769857.html
"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского
"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024
"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского
Руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и его менеджеров строит низкокачественные укрепления на приграничных территориях, заявил отставной... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:04
2024-05-22T23:04
в мире
украина
киевская область
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владимир зеленский
сергей кривонос
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и его менеджеров строит низкокачественные укрепления на приграничных территориях, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Проезжая часто через позиции (в Киевской области. — Прим. ред.), я вижу, что ситуация с укрепрайонами не улучшается. Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевщины — это при въезде со стороны Житомира в Киев там стоит дот возле олимпийского медвежонка. &lt;…&gt; Смотришь на него: "Кто его так построил, зачем так и почему? Почему все так (плохо) сделано?" — возмутился эксперт.По его мнению, если бы Зеленский и его "чудо-менеджеры" правильно готовили экономику и армию к боевым действиям, вопрос о его легитимности после 20 мая, возможно, не стоял бы.Срок полномочий президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html
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в мире, украина, киевская область, житомир, владимир зеленский, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киевская область, Житомир, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Кто это сделал?" Генерал ВСУ выругался в эфире из-за Зеленского

Генерал ВСУ выругался в эфире из-за укреплений на границе Украины

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и его менеджеров строит низкокачественные укрепления на приграничных территориях, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Проезжая часто через позиции (в Киевской области. — Прим. ред.), я вижу, что ситуация с укрепрайонами не улучшается. Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевщины — это при въезде со стороны Житомира в Киев там стоит дот возле олимпийского медвежонка. <…> Смотришь на него: "Кто его так построил, зачем так и почему? Почему все так (плохо) сделано?" — возмутился эксперт.
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По его мнению, если бы Зеленский и его "чудо-менеджеры" правильно готовили экономику и армию к боевым действиям, вопрос о его легитимности после 20 мая, возможно, не стоял бы.
Срок полномочий президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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В миреУкраинаКиевская областьЖитомирВладимир ЗеленскийСергей КривоносВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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