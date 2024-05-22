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Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами - РИА Новости, 22.05.2024
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Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами
Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами - РИА Новости, 22.05.2024
Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами
Украина заключила с Евросоюзом соглашение о контроле за выделяемыми украинской стороне средствами, сообщили в среду в минэкономики страны. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:40
2024-05-22T17:40
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина заключила с Евросоюзом соглашение о контроле за выделяемыми украинской стороне средствами, сообщили в среду в минэкономики страны. В рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility Украина должна получить 50 миллиардов евро до 2027 года. Одним из условий выделения средств является выполнение Украиной плана по реформам. "Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского союза в рамках реализации Ukraine Facility. Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мер по предотвращению коррупции", - говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства экономики Украины. Отмечается, что следующим шагом станет ратификация документа Верховной радой, после чего соглашение вступит в силу. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947715183.html
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в мире, украина, сша, александр устинов, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, G7
Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами

Украина заключила с ЕС рамочное соглашение о контроле за выделяемыми средствами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина заключила с Евросоюзом соглашение о контроле за выделяемыми украинской стороне средствами, сообщили в среду в минэкономики страны.
В рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility Украина должна получить 50 миллиардов евро до 2027 года. Одним из условий выделения средств является выполнение Украиной плана по реформам.
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"Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского союза в рамках реализации Ukraine Facility. Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мер по предотвращению коррупции", - говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства экономики Украины.
Отмечается, что следующим шагом станет ратификация документа Верховной радой, после чего соглашение вступит в силу.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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