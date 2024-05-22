"До конца". В Польше сделали России неожиданное предложение по Украине
Myśl Polska: победа РФ в конфликте на Украине обеспечит стабильный мир
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия должна довести до логического конца конфликт на Украине, чтобы установить стабильный мир в Восточной Европе, написал в статье для Myśl Polska журналист Эдвард Карольчук.
"Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит. Либеральные круги в России и США готовы вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Не менее лукаво и предложение признать завоевания России взамен за ее согласие на вступление Украины в НАТО", — полагает Карольчук.
По его мнению, с заключением итогового соглашения спешить нельзя, поскольку "позорный мир был бы предательством жертв этого конфликта", чего нельзя допустить. Время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского ушло безвозвратно, считает журналист.
"После подписания мира необходимо обеспечить безопасность воюющих сторон и вовлеченных в этот конфликт государств", — резюмировал Карольчук.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что для завершения специальной операции нужны демилитаризация и денацификация Украины, а также гарантии безопасности для народов России и Российского государства.
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