https://ria.ru/20240522/ukraina-1947715183.html

"До конца". В Польше сделали России неожиданное предложение по Украине

"До конца". В Польше сделали России неожиданное предложение по Украине - РИА Новости, 22.05.2024

"До конца". В Польше сделали России неожиданное предложение по Украине

Россия должна довести до логического конца конфликт на Украине, чтобы установить стабильный мир в Восточной Европе, написал в статье для Myśl Polska журналист... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:58

2024-05-22T16:58

2024-05-22T16:58

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия должна довести до логического конца конфликт на Украине, чтобы установить стабильный мир в Восточной Европе, написал в статье для Myśl Polska журналист Эдвард Карольчук."Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит. Либеральные круги в России и США готовы вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Не менее лукаво и предложение признать завоевания России взамен за ее согласие на вступление Украины в НАТО", — полагает Карольчук.По его мнению, с заключением итогового соглашения спешить нельзя, поскольку "позорный мир был бы предательством жертв этого конфликта", чего нельзя допустить. Время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского ушло безвозвратно, считает журналист."После подписания мира необходимо обеспечить безопасность воюющих сторон и вовлеченных в этот конфликт государств", — резюмировал Карольчук.Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что для завершения специальной операции нужны демилитаризация и денацификация Украины, а также гарантии безопасности для народов России и Российского государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html

https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947535027.html

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в мире, россия, украина, польша, владимир зеленский, владимир путин, нато