https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html

"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России

"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.05.2024

"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России

Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:47

2024-05-22T14:47

2024-05-22T15:56

в мире

россия

украина

сша

владимир огрызко

джон кирби

ллойд остин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594049504_0:661:2358:1987_1920x0_80_0_0_57add79b6ab4a088fc06c9f8f15cad82.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью Telegraf."Посмотрите, что в последнее время происходит на Харьковщине! Думаю, следует ставить вопрос ребром. Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам добро, и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, <…> или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", — заявил бывший дипломат.Ранее США выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду на общее понимание того, что конфликт в Восточной Европе и так уже обострился. При этом группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для этих целей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в конгрессе много горячих голов, которые желают еще большего провоцирования напряженности и следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца.

https://ria.ru/20240521/signal-1947445111.html

https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир огрызко, джон кирби, ллойд остин, вооруженные силы украины