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"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.05.2024
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14:47 22.05.2024 (обновлено: 15:56 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html
"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России
"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.05.2024
"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России
Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:47
2024-05-22T15:56
в мире
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владимир огрызко
джон кирби
ллойд остин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью Telegraf."Посмотрите, что в последнее время происходит на Харьковщине! Думаю, следует ставить вопрос ребром. Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам добро, и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, &lt;…&gt; или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", — заявил бывший дипломат.Ранее США выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду на общее понимание того, что конфликт в Восточной Европе и так уже обострился. При этом группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для этих целей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в конгрессе много горячих голов, которые желают еще большего провоцирования напряженности и следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца.
https://ria.ru/20240521/signal-1947445111.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир огрызко, джон кирби, ллойд остин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Огрызко, Джон Кирби, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины
"Представим, что случайно". В Киеве сделали дерзкое заявление о России

Экс-глава МИД Украины предложил бить вглубь РФ и делать вид, что это "случайно"

© РИА Новости / Алексей КуденкоВладимир Огрызко
Владимир Огрызко - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Владимир Огрызко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью Telegraf.
"Посмотрите, что в последнее время происходит на Харьковщине! Думаю, следует ставить вопрос ребром. Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам добро, и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, <…> или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", — заявил бывший дипломат.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США
21 мая, 15:29
Ранее США выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду на общее понимание того, что конфликт в Восточной Европе и так уже обострился. При этом группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для этих целей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в конгрессе много горячих голов, которые желают еще большего провоцирования напряженности и следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты
21 мая, 19:27
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ОгрызкоДжон КирбиЛлойд ОстинВооруженные силы Украины
 
 
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